Creant un espai segur i atractiu per a aprendre

El CEIP Joaquín Sorolla d 'Alacant ha iniciat aquest curs tan peculiar aplicant totes les mesures marcades per Sanitat. El col·legi ha fet desdoblaments, creant un grup més per nivell amb un màxim de 20 alumnes per aula. Fins a 4t, son grups bambolles, és a dir, com xicotetes famílies en les què poden conviure amb normalitat, extremant les mesures higièniques, com rentar-se les mans 5 voltes al dia amb aigua i sabó o loció hidroalcohólica, portar mascareta excepte a l'hora d'esmorzar i marcant les entrades i eixides amb fletxes per a no coincidir. Han habilitat nous espais per a ubicar les noves aules, com per exemple la biblioteca o la sala de música. També s'ha escalonat l'entrada a l'escola i han establit tres portes d'accés per a evitar l'aglomeració de les famílies. En cada aula disposen de termòmetres per a prendre la temperatura quan arriben i loció hidroalcohólica, paper i productes de neteja homologats contra la Covid 19 per a taules i joguets. Tenen també servei de neteja durant tota la jornada escolar per a netejar els banys i higienitzar-los correctament entre els usos de l'alumnat de diferents grups. En definitiva, tota la comunitat educativa està fent un gran esforç per a evitar la propagació del virus i, a la vegada, intentar crear un espai atractiu en el què el alumnat puga conviure i recuperar la normalitat de les seues vides.