Un nou 9 d'octubre diferent

Este any, degut a la Covid-19, la celebració ha sigut diferent. Els alumnes de 4t d'ESO del Col·legi FEYDA van preparar uns vídeos sobre aquest dia i Jaume I, que anaven acompanyats d'unes divertides activitats: diplomes, decoració d'escuts, creació de banderes, Kahoots i un taller d'espases d'origami. Des del Col·legi Esclaves SCJ els alumnes d'Infantil i primer cicle de Primària han preparat balls, mentre que els de segon cicle de Primària van representar una obra de teatre.

Els del tercer cicle de Primària, van recitar una auca on s'explicaven alguns dels moments més importants de la nostra història. El punt culminant va a ser la lectura del manifest per la megafonia del centre a càrrec de l'alumnat d'ESO. Per altra banda, els alumnes d'Infantil del CEIP 9 d'Octubre van assistir a un contacontes i van realizar manualitats .

A més, l'alumnat de sisé de Primària va realizar dibuixos per a commemorar aquest dia tan important per a la Comunitat Valenciana.