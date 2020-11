Educació llança una guia d’acompanyament emocional a l’alumnat davant de la Covid-19

«La tornada a l’escola és una bona oportunitat per a detectar les barreres emocionals sorgides durant el confinament i trobar les actuacions necessàries per a enderrocar-les i contribuir, d’aquesta manera, a l’adaptació progressiva de l’alumnat a la nova normalitat», explica la directora general d’Inclusió Educativa, Raquel Andrés, i hi afig: «Són molts els xiquets, xiquetes i adolescents que han patit, pateixen i patiran impactes psicològics com a conseqüència dels efectes de la pandèmia i del confinament i serà necessari que durant el present curs els tutors, tutores i tot el professorat en general porten a terme intervencions planificades i activitats que contribuïsquen al desenvolupament personal i social de l’alumnat, no sols des de l’àmbit acadèmic, sinó, sobretot, el personal i social».

En la guia, que ha estat possible gràcies a la implicació directa del Servei Psicopedagògic Escolar V16 d’Alberic, es donen pautes per a desenvolupar, a través de l’acció tutorial, la competència emocional en l’alumnat, així com la resiliència davant de la COVID-19.

La guia estableix la importància que les aules siguen un espai obert per a parlar sobre la pandèmia, on s’anime a expressar els dubtes, els temors i tota classe d’emocions i sentiments que es vagen suscitant; un espai que fomente l’acolliment de tot l’alumnat, així com un clima de confiança i seguretat per a disminuir, d’aquesta manera, el nivell d’estrés de l’alumnat i de les famílies.

També recomana introduir l’alfabetització mediàtica, per a facilitar en els xiquets i xiquetes l’esperit crític davant de la informació que ofereixen els mitjans de comunicació o la de rumors i notícies falses, aspecte que cal treballar amb l’alumnat de les diferents etapes educatives.

A més, també es donen indicacions perquè els centres educatius incloguen accions d’acompanyament emocional a l’alumnat tant en el Pla d’atenció a la diversitat i inclusió educativa (PADIE) com en el Pla d’acció tutorial (PAT).