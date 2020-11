Educació invirteix 671.600 euros en 215 projectes d’innovació de 263 escoles i instituts alacantins

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport potencia aquest curs 699 projectes d’innovació educativa de 794 escoles i instituts amb una dotació d’1,9 milions d’euros. A les comarques d’Alacant 263 centres educatius rebran 671.616,05 euros per a innovar i millorar la seua pràctica educativa a través de 215 projectes. En aquest cas, la participació s’ha incrementat un 22,3 %, en haver-hi 48 centres més.

Els projectes, majoritàriament, són propostes en les quals es treballa de manera cooperativa i interdisciplinar, i d’aquesta manera fomenten la inclusió, la convivència, la sostenibilitat ambiental, l’educació en valors i la coeducació.

En l’actual curs 2020-2021, en tot el sistema educatiu valencià rebran ajudes d’innovació educativa 46 projectes més, en pujar de 656 a 699. En xifres relatives, l’augment de projectes seleccionats és del 6,6 %.

També ha pujat la participació de centres educatius amb 145 escoles i instituts més, un creixement del 22, 3 % en passar de 649 a 794 els centres implicats.

La directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Margarida Castellano subratlla «l’alt valor d’aquesta inversió en innovació educativa al peu d’aula. Estem invertint en idees per millorar l’ensenyament des de la base i que naixen del professorat, que és qui millor coneix la realitat de les nostres escoles i instituts».

A les comarques alacantines el projecte més valorat, que a més és el cinqué que més puntuació ha tret en tot el territori valencià, es diu ‘Això era i no era’ i el proposa l’IES Cayetano Sempere d’Elx.

Aquesta iniciativa d’un any, i en la qual participen 28 docents, té un objectiu doble: conjuminar el currículum de les matèries que formen els àmbits de coneixement a través de l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i establir els àmbits en 1r d’ESO per a cursos posteriors i fins i tot poder exportar-los a altres cursos. La proposta que es fa a l’alumnat de l’IES Cayetano Sempere d’Elx és «dissenyar una narrativa que té la missió de mostrar a un explorador intergalàctic com és la humanitat, la seua història i la seua cultura, amb la finalitat de reflexionar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030».

A les comarques de Castelló 108 centres educatius que impulsen 89 PIIE rebran 246.415,60 euros. Enguany la participació puja un 5,9 % en participar 5 centres més.

En el cas de les comarques de València són 423 les escoles i instituts participants, un 20,8 % més de participació que fa un any en rebre ajudes 73 centres més. Els 395 PIIE impulsats des de centres educatius de les comarques de València rebran 1.007.937,70 euros.

Amb aquesta convocatòria, Educació de la Generalitat porta acumulats 7,3 milions d’euros d’inversió en projectes d’investigació i innovació educativa en cinc anys amb un total de 2.828 projectes d’investigació i innovació educativa entre 2016 i 2020 amb la finalitat d’avançar en nous models pedagògics i millorar l’educació valenciana.

La resolució de la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa als centres docents del sistema educatiu valencià sostinguts amb fons públics al llarg del curs 2020-2021 es pot consultar en Internet (http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_9084.pdf).

Els projectes més valorats

El PIIE més valorat en aquesta convocatòria és el projecte agrupat que han presentat quatre centres educatius de Benicarló amb el títol «Retuit ràdio». La proposta de l’IES Joan Coromines, el CEIP Maestro Martínez Ródenas i els col·legis concertats Nuestra Señora de la Consolación i La Salle, mobilitza un centenar de docents i tot l’alumnat d’aquests quatre centres.

El projecte, que té la durada d’un any, proposa crear un programa de ràdio que involucre tot l’alumnat i oferisca la possibilitat d’aprofundir d’una manera transversal les habilitats lingüístiques per a fer arribar a tota la societat benicarlanda d’una manera adequada, cohesionada i coherent una sèrie de coneixements compartits i que tinguen com a fil conductor l’activitat acadèmica.

Els promotors de Retuit ràdio’ fonamenten aquest nou canal comunicatiu en l’actual context sanitari: «mentre no disposem de vacuna, els centres educatius han d’estar preparats perquè davant d’una possible nova situació de confinament, es puguen seguir les activitats amb normalitat malgrat els canvis en l’espai de l’aprenentatge».

Al mateix temps, destaquen que el programa de ràdio «també servirà de recurs d’acompanyament a totes les accions educatives dutes a terme pel centre en modalitat presencial».

El segon PIIE millor valorat és la Setmana Intercicles d’Imatge i So que promou l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia per tal d’acostar el món laboral al seu alumnat.

La Setmana Intercicles, una proposta que implica 19 docents, consisteix en la realització de diferents projectes audiovisuals per part de tot l’alumnat d’Imatge i So del centre.

«El propòsit és el de configurar grups interdisciplinaris que posen en connexió els distints cicles formatius i els diferents nivells, per a fomentar així l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge entre iguals», detallen els promotors i promotores d’aquest projecte.

En tercer lloc hi ha el projecte de tres anys de l’IES Ramon Muntaner de Xirivella, anomenat «Citius, altius, fortius... sapientius!» i en què 23 professors i professores continuen amb la renovació metodològica per a millorar els resultats acadèmics, la convivència i per a facilitar la transició a Secundària.

La proposta aprofundeix en l’ús de metodologies actives com la codocència i l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) a través de l’ensenyament per àmbits de coneixement a 1r i 2n d’ESO i impulsa l’ús de les TIC aplicades al treball col·laboratiu, la inclusió de l’alumnat i l’Aprenentatge Servei (ApS).

El quart projecte més valorat es diu ‘Mulla’t amb l’esport inclusiu’ i el llança el CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva.

Aquesta proposta d’un any de durada i impulsada per 23 docents va dirigida a alumnat amb diversitat funcional, que presenta necessitats educatives especials greus i permanents associades a dificultats motrius importants, sensorials i comunicatives.

La iniciativa promou la participació de l’alumnat en activitats aquàtiques i implica la comunitat educativa, el Club Natació Xàtiva, el Club Esport Adaptat l’Esglai de la capital de la Costera i esportistes d’elit del municipi, així com altres escoles de la ciutat amb les quals fan pràctiques inclusives.

Les activitats aquàtiques, segons les promotores i promotors del projecte «tenen un impacte integral en l’alumnat amb diversitat funcional; proporcionen experiències sensoriomotrius, perceptivomotrius i socials que permeten als i les participants interactuar amb el món i tenen un impacte positiu en el seu desenvolupament cognitiu i socioafectiu així com en la seua salut i autonomia personal».