Sense necessitat de registre, descàrrega i instal·la l’app en el teu PC.

Abans de començar a realitzar dissenys, és interessant que revises els tutorials que t’explicaran el senzill funcionament d’aquesta App.

Els tutorials els trobaràs en l’apartat de la web - Documentació.

Obrim l’aplicació i seleccionem la grandària de l’àrea de treballa tenint en compte el dispositiu per al qual dissenyem la presentació

Biblioteques contingudes en l’aplicació.

Àrea segons dispositiu.

Anem ajustant les característiques de les pàgines segons l’objectiu al qual volem aconseguir.

Aconseguit el resultat satisfactori, està llest el nostre disseny per a guardar com a imatge, exportar, generar enllaç d’accés, etc.

Barra de menús