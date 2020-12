L’hort del CEIP San Gabriel torna a la vida

Ara més que mai necessitem el contacte amb la natura i el aire lliure. Per aixó, l’hort del CEIP Sant Gabriel ha tornat a la vida. Faves, bròquil, enciams, carxofes, api i jolivert s’han plantat en estes primeres setmanes del curs i i poc a poc ja van creixent. A les fotografies, xiquets i xiquetes d’Infantil tot gaudint i aprenent en aquest espai. A més, l’alumnat de 6é de primària va iniciar aquest curs escolar la seua activitat en l’hort amb el garbellat del compost madur. Van realitzar el garbellat sobre una caixa per a recollir el compost final i ho van emmagatzemar en un contenidor per a facilitar el seu maneig.