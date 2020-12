Aula ciclista posa a pedalejar 3.500 xiquets i xiquetes de 45 centres educatius d’Alacant

La segona edició d’aquest innovador programa disposa de 250.000 euros d’inversió en els pressupostos d’Educació de la Generalitat per 2021, un 25 % més que l’any passat en créixer en 50.000 euros.

Aquesta proposta va dirigida als centres educatius promotors de l’activitat física i l’esport (CEPAFE). En aquest curs hi participen 146 centres educatius: 45 de les comarques d’Alacant, 18 de les de Castelló i 83 de les de València. En total són uns 654 grups: 211 de 5é de Primària, 217 de 6é de Primària, 112 de 1r d’ESO i 114 de 2n d’ESO.

L’estimació inicial és que hi participen en el programa 12.000 escolars dels 10 als 13 anys: uns 3.500 de les comarques d’Alacant, 1.500 de les de Castelló i al voltant de 7.000 de les comarques de València.

El director general d’Esport, Josep Miquel Moya, destaca que ‘Aula ciclista’ «és un programa que pretén acostar a la població escolar la pràctica i l’ús de la bicicleta, des del vessant esportiu, evidentment, però també lúdic i social, pel que suposa de mobilitat sostenible i aposta mediambiental».

Moya subratlla l’èxit d’aquest pont entre educació i esport: «En tan sols dos anys, el programa està demostrant les seues virtuts amb un alt grau d’acceptació per part de les escoles i instituts, ja que quasi hem doblat el nombre de centres i alumnat inscrits, per la qual cosa estem ben satisfets de la seua incidència i esperem seguir ampliant-lo en successives edicions».

En la primera «Aula ciclista» es van inscriure 83 centres educatius i en aquesta segona edició en són 146, un 72 % d’increment de la participació en comptar amb 60 escoles i instituts més.

L’objectiu del projecte és incentivar l’ús de la bicicleta com a transport sostenible, els hàbits de vida saludables i la seguretat viària entre l’alumnat de 5é i 6é de Primària i de 1r i 2n de l’ESO mitjançant tres sessions teoricopràctiques.

Sessió pràctica de maneig de la bicicleta

La primera d’aquestes és una sessió pràctica de maneig de la bicicleta dins del mateix centre per a familiaritzar l’alumnat amb l’ús de les bicicletes. En aquesta, els xiquets i xiquetes reben formació teòrica sobre vida saludable, seguretat viària, l’ús de la bicicleta i el ciclisme com a esport; la segona etapa és la sessió pràctica d’ús i familiarització amb la bicicleta, i la tercera consta d’un recorregut per un circuit urbà en què l’alumnat s’ha d’enfrontar a situacions quotidianes per a dominar la normativa viària i la bicicleta.

«Aula ciclista» inclou un curs de formació del professorat a través de la xarxa de CEFIRE i una sessió prèvia d’informació als docents impartida pels tècnics de la Federació. En ambdues s’aborden unitats didàctiques que després s’expliquen a classe durant el curs. Tot aquest material didàctic està també a disposició de les escoles de ciclisme valencianes.

En la primera edició, que tingué lloc el passat curs 2019-2020, ‘Aula ciclista’ va tindre molta acceptació a tot el territori valencià i enregistrà en total 125 centres educatius participants: 71 centres a les comarques de València, 36 centres a les d’Alacant i 18 centres a les de Castelló.

El programa es va desenvolupar amb normalitat des d’octubre fins al principi de març, però es va interrompre sobtadament amb la declaració de l’estat d’alarma del 14 de març que va suspendre l’activitat educativa presencial durant l’últim trimestre del curs. A conseqüència d’això, 42 centres es quedaren sense poder fer l’activitat. Tots aquests, però, han decidit participar en aquesta segona «Aula ciclista».

L’activitat es porta a terme en condicions de seguretat enfront de la Covid-19, ja que es desenvolupa a l’aire lliure i es manté la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres. A més, no es barregen grups de convivència estable i tant l’alumnat com els monitors i monitores de l’FFCV sempre porten mascareta. Igualment, cascos i bicicletes es desinfecten després de cada ús.