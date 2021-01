Marzà: «24.000 alumnes participen aquest curs en el programa ‘Esport a l’escola’»

Cal recordar que el programa «Esport a l’escola» es va crear en el curs escolar 2016-2017, amb un pressupost de 150.000 euros, i es va dur a terme a les escoles que figuren com a centres educatius promotors de l’activitat física i l’esport (CEPAFE).

Per al conseller Vicent Marzà, «’Esport a l’escola’ té com a objectiu acostar als alumnes, dels centres educatius valencians, el coneixement de diferents esports als quals no tenen, moltes vegades, un accés fàcil».

Marzà ha recordat que «la iniciativa va nàixer amb 10 modalitats i, a poc a poc, s’han anat incorporant nous esports fins que s’ha arribat als 19 que actualment formen part del programa, l’objectiu del qual és continuar ampliant progressivament el nombre de disciplines que s’hi incorporen».

Segons el director general d’Esport, «per a l’èxit d’‘Esport a l’escola’ ha sigut fonamental el treball i la predisposició mostrada tant per les diferents federacions com pels centres escolars. Volem agrair a ambdós l’interés i la seua contribució a l’excel·lent acollida que ha tingut».

L’objectiu fonamental «d’Esport a l’escola» és fomentar la pràctica de l’activitat física i el coneixement i la divulgació de modalitats esportives en l’àmbit escolar, a través d’unitats didàctiques amb sessions teoricopràctiques, desenvolupades durant l’horari de la classe d’Educació Física.

Així mateix, una altra de les finalitats del programa «Esport a l’escola» és fomentar modalitats esportives que, fins ara, no es practicaven habitualment en l’àmbit escolar. Les modalitats esportives són atletisme, escacs, bàdminton, handbol, beisbol, esports adaptats, esgrima, frontenis, hoquei, judo, karate, orientació, pàdel, rugbi, salvament i socorrisme, tenis de taula, tir amb arc, triatló i voleibol.

Cal destacar que aquest any 2020 han participat en el programa «Esport a l’escola» 23.935 alumnes i alumnes pertanyents a 264 centres CEPACE i s’han dut a terme 6.690 sessions. Així mateix, en aquest programa han participat 151 tècnics esportius.

El programa es desenvolupa als centres educatius promotors de l’activitat física i l’esport (CEPAFE) reconeguts per la Generalitat, i va dirigit a alumnes que cursen 5é o 6é d’Educació Primària i/o 1r o 2n d’Educació Secundària Obligatòria.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 20 de gener de 2021 i la inscripció és exclusivament telemàtica. Per a fer-ho, cal accedir a l’apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través de https://sede.gva.es i s’ha de buscar en l’àrea d’Ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria o bé accedir directament a través de l’adreça d’Internet: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18046.

Enllaç al DOGV http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/21/pdf/2020_11024.pdf