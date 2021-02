L’IES Pare Vitòria aposta per les noves tecnologies i la cooperació

Les i els alumnes de 4t de l’ESO de l’assignatura de Valors Ètics de l’IES Andreu Sempere d’Alcoi han mobilitzat la comunitat educativa, però també a les veïnes i veïns, en un projecte solidari. Es tracta d’una iniciativa anomenada «Un mar de drets» que parteix de l’aula, però traspassa les parets del centre educatiu per inundar tot el barri i mes enllà. En primer lloc, han implicat tots els departaments de l’institut, després han interpel·lat les mares, els pares, a la resta de l’alumnat i també al professorat perquè demostraren la seua solidaritat, aportant aliments que posteriorment la Creu Roja repartirà a Alcoi i ACNUR als camps de refugiats. L’alumnat ha volgut compartir amb el barri el que ha après i vol sumar voluntats.

Durant els mesos de desembre i gener un grup d’alumnat de l’IES Pare Vitòria d’Alcoi ha estat realitzant treball cooperatiu amb estudiants de Dinamarca, Grècia, Polònia i Itàlia. Davant la impossibilitat per motius d’emergència sanitària de viatjar a Dinamarca, país hoste de la nostra trobada, els organitzadors danesos van dividir l’alumnat en equips internacionals que van treballar junts per tal de recercar informació sobre el tema del projecte: la depressió entre els adolescents. Cal destacar la comparativa sorgida després d’analitzar com està afectant l’aïllament i les restriccions socials d’aquest últim any en cada país. D’aquesta manera, l’alumnat pot gaudir de l’experiència de compartir coneixements amb adolescents europeus, i d’apropar-se a la cultura dels nostres països veïns mitjançant la interacció virtual.

