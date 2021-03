Coneixent el patrimoni natural i cultural

Amb la finalitat de conèixer i valorar el patrimoni natural i cultural del seu barri i de la ciutat, el CEIP Sant Gabriel realitza cada any una sèrie d’itineraris mediambientals per l’entorn més pròxim. Aquestes imatges corresponen a l’eixida a la Serra del Porquet , guiada per Santi, de Tramuntana, i al posterior taller de trenat d’espart que va realitzar l’alumnat de sisè de Primària, amb el suport d’Espartalacant.

Van poder així gaudir d’aquest espai natural pròxim, descobrir la seua biodiversitat, aprendre a cuidar-lo i a millorar-lo. Aquesta eixida ha sigut subvencionada per l’Ajuntament d’Alacant, dins del seu programa L’Escola Sostenible, des de la Regidoria de Medi Ambient.

