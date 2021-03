Projecte Mascarada al CEIP San Antón del Pinós.

A partir d’un exercici tan bàsic com la realització d’una màscara es va plantejar un projecte didàctic-artístic amb l’alumnat de 6è A i B del CEIP San Antón del Pinós. Una màscara creada a partir de la recerca de fragments de textos, que el mateix alumnat va realitzar. Animant a l’alumnat a tractar i aprendre a partir de diferents processos de creació artística, partint des de la part més conceptual per arribar a la més pràctica.

Destacant: investigació, aportació de referents, processos creatius de taller, documentació professional dels treballs realitzats (es va muntar un estudi fotogràfic professional en el mateix centre educatiu) i una exposició final amb el resultat creatiu del projecte. Al mateix temps, Mascarada finalitzarà amb una publicació específica a finals d’any. Aquesta exposició mostrarà el resultat d’apropar diferents processos artístics, per part dels creatius treballant cooperativament amb l’equip docent. Es tracta d’un projecte coordinat per Edudio Sombra per al CEIP San Antón.