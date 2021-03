No se trata de cambiar el mundo, se trata de comenzar a cambiar lo que más cerca tenemos. Hace mucho tiempo que el CEIP Veles e Vents de Alfaz del Pi, trata de concienciar sobre la importancia del reciclaje pero, cuando parece que esta ya no es una solución posible, la única opción es reducir el consumo de envases de un solo uso (aluminio, film, botellitas, entre otras). Por ello, el pasado lunes, el alumnado del CEIP Veles e Vents recibió una bolsita de almuerzo reutilizable, confeccionada en su interior con vinilo alimentario libre de tóxicos, Phtalatos y BPA y, en su exterior, una divertida tela. Es práctica para los más pequeños por llevar dos asas para abrir y transportarla. Su uso es infinito y se puede guardar cualquier alimento que no sea líquido. Esto es solamente un granito de arena de una gran montaña; «conseguiremos patios de residuo cero o, como dicen los alumnos, ‘dejar de hacer basura’ y, unidos, lo conseguiremos», destacan desde el colegio.