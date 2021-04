La ONG Save The Children ha mandado un diploma en reconocimiento al enorme esfuerzo realizado por las familias y alumnado del CEIP Pintor Sorolla de Elda durante la celebración de la pasada carrera solidaria «Save the Children» al recaudar la cantidad de 1.077,55 euros. Esto significa que la ONG Save The Children podrá comprar, por ejemplo, 261 dosis de antibióticos diarias para el tratamiento de la neumonía de un niño.

En esta ocasión no pudieron correr al lado de sus vecinos del IES La Torreta como lo llevan haciendo en los últimos siete años. También la organización de las carreras vino condicionada por la situación sanitaria provocada por la covid-19. Pero a pesar de todas las restricciones y limitaciones volvieron a dar lo mejor de ellos mismos, desde el centro destacan lo orgullosos que están.