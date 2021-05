Un total de 610 alumnes han participat en la III Milla Solidària Esclaves SCJ

La carrera III Milla Solidària Esclaves SCJ s’ha adaptat a les mesures sanitàries de la covid-19 donant eixida als seus participants en grups estables per aules. El col·legi Esclaves SCJ Alcoi celebra aquesta activitat esportiva al mateix temps que el dia de la fundadora Rafaela Maria. Aquesta edició no s’ha obert a la ciutat com en els darrers anys. Com a primícia d’enguany, cada alumne ha realitzat el pagament del seu dorsal, amb el lliurament d’aliments de primera necessitat que es donaran a l’entitat de Càrites Alcoi. D’aquesta manera s’ha viscut l’efemèride des de la solidaritat, l’esport i les ofrenes realitzades per l’alumnat per tal d’ajudar a totes aquelles persones que més ho necessiten. Des del col·legi van agrair la col·laboració de la Regidoria d’Esports i de l’Associació de Pares i Mares del centre per tal de fer possible l’activitat.