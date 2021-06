l’alumnat del col·legi Azorín Monòver va començar el projecte d’innovació «Fem Art» amb la gravació d’un curt de la ma d’Alfredo Belda (amb el que realitzent tallers d’interpretació) i acompanyat en la gravació per Pepe Navarro, qui a més va el·laborar el guió de Matilda i el carnestoltes basant-se en el conte de la companyera Lola. De moment està sent una gran experiència on l’alumnat està veient el difícil món del cinema.