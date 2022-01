Un día cualquiera de mi vida, me levanté y me fui a desayunar. Lo que no sabía era la gran sorpresa que me esperaba. Después de desayunar, siempre pero siempre, iba a mi habitación a mirar por la ventana. Me llevé la mayor sorpresa de mi vida. Al entrar, encontré todo lleno de globos y, entre otras muchas cosas, una carta.

(Leyendo la carta) –Sofía, eres muy buena, te portas muy bien porque eres respetuosa y tus notas son altas. Así que hemos decidido regalarte un viaje a: ¡DISNEYLAND, PARÍS! Esperamos que lo disfrutes. Te queremos. (Yo, pensando)- Bueno, puedo llevar tres acompañantes pues entonces llevaré a mamá, papá y mi hermana. (Al día siguiente) –¡Hijaaaaaaaaa! -mi madre gritaba. –¿Qué pasa mamá? –yo bostezando. –¡Haz tu maleta, nos vamos en avión en cuatro horas! –Está bien mamá -yo nerviosísima. (Ya en el avión) –Nos faltan unas horas y todavía no estoy aburrida. –¡Hemos llegado a Disney! -mi mamá muy eufórica y yo más. Después de divertirnos muchísimo nos fuimos al hotel a cenar y dormir. Y bueno, ésta es la pequeña historia de cómo, de un momento para otro, un día cualquiera se volvió: ¡ÚNICO Y ESPECIAL! Ángela Olmos García 5º Primaria CEIP Santa Isabel San Vicente del Raspeig