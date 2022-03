Per completar una setmana reivindicativa plena d’activitats, l’alumnat de l’IES Andreu Sempere va gaudir de la presentació del documental Traure a la llum. La memòria de les rapades. Una de les directores del projecte, Mónica del Rey Jordá, ha introduït aquesta història silenciada de la repressió franquista contra les dones pel fet de ser-ho. Després de rapar-les i obligar-les a ingerir oli de ricí, les feines desfilar per a humiliar-les. El reportatge, nominat a 7 premis Goya, mostra testimonis molt durs d’aquest negre capítol de la nostra història recent. https://www.artalquadrat.net/portfolio/sacar-a-la-luz-la-memoria-de-las-rapadas-documental/

L’estrena de l’audiovisual al centre ha culminat un treball de setmanes per part d’alumnes de tots els nivells educatius de l’Andreu Sempere. Una tasca que ha deixat la seua visible petjada als corredors de l’institut. Han pogut assaborir, per exemple, les obrers de l’alumnat de 2n de batxillerat de l’assignatura de tècniques graficoplàstiques, que han treballat a partir de la història de «Las Sinsombrero». I juntament amb altres centres (Horta Major, Romeral i Tomàs Llàcer) aquesta edició del projecte Planeta Oroneta s’ha desenvolupat sota el lema «La igualtat ens enriqueix 8M». Al vestíbul del centre han pogut veure el conjunt de cartells que s’han produït en les escoles associades al projecte. S’ha volgut treballar aquesta data des de la coeducació, no sols empoderant la dona, sinó pensant en un camí compartit. A més, hi ha exposicions als corredors sobre l’aportació de les dones en àmbits diversos, com ara la ciència i la informàtica. I han pogut gaudir de les xerrades de la pilot Lydia Sempere sobre dones a l’esport i del col·lectiu Ponts d’Igualtat sobre identitat de gènere.