Col·legi Santo Domingo Savio de Petrer

Un any més, el nostre alumnat, de tercer a sisé, ha celebrat el 26 de setembre, Dia Europeu de les Llegües, amb els nostres amics anglesos fent-los unes targetes amb un cervell com a felicitació.

Amb aquesta imatge volen transmetre el que li passa al cervell quan aprenem una segona llengua i els beneficis cognitius que suposa; a més a més donar a conéixer estudis els quals afirmen que les persones que parlem més d’una llengua amb fluïdesa milloren la memòria, la creativitat cognitiva i la flexibilitat mental. Hi ha també altres estudis els quals manifesten altres beneficis com l’endarreriment de l’aparició de malalties com Alzheimer i demència senil. Cal aprendre llengües? És clar que sí.