L’alumnat de batxillerat de l’IES Pare Vitòria ha viatjat a Bèlgica

L’alumnat de batxillerat de l’IES Pare Vitòria d’Alcoi ha viatjat a Bèlgica aquest setembre dins del programa Erasmus+, ja que l’institut és centre acreditat fins l’any 2027. El grup belga els va visitar en abril i la setmana passada els estudiants van gaudir d’una immersió cultural en terres flamenques. Dins de la setmana internacional de l’institut Sancta Maria Kasterlee, l’alumnat ha dut a terme un projecte de cooperació internacional i ha realitzat nombroses activitats com ara entrevistes a la ràdio, kayaking, visites a Amberes i Brussel·les i exposicions de treballs. Durant aquest any, l’alumnat continuarà amb diverses mobilitats internacionals gràcies al finançament europeu adjudicat per al programa europeu Erasmus+.