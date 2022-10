Celebrant el 9 d’Octubre, un acte lúdic i festiu

L’alumnat del Col·legi Esclaves SCJ ha celebrat el 9 d’Octubre amb un acte a l’Amfiteatre de la Zona Nord. Amb la música popular i els balls més tradicionals, tot l’alumnat del centre ha volgut donar a conèixer els costums més estimats de la nostra terreta. S’ha fet la lectura del Manifest del 9 d’octubre. Irene Anduix, llicenciada en filología catalana per la Universitat d’ Alacant, docent i antiga alumna del centre, ha estat la persona encarregada de posar en valor la nostra forma de ser, les nostres tradicions i la nostra llengua. A partir d’aquest moment el protagonisme ha anat passant per tots els cicles del centre. La lectura de l’Auca de Jaume I, i la interpretació de dos balls populars han fet de la celebració del dia de la Comunitat Valenciana un acte lúdic i festiu. La implicació de tot el professorat en aquest dia ha fet possible que es treballen també dins del centre altres aspectes de la nostra cultura. Cal destacar que aquest curs s’ha treballat a les aules la figura de Joan Fuster amb motiu dels 100 anys del seu naixement. Entre les activitats que s’han portat endavant, l’alumnat d’ESO ha penjat de les finestres del centre, aforismes de l’autor, per tal de difondre la seua obra literària.