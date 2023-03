Con motivo del «Dia de la Dona», en la escuela de adultos CFPA Paulo Freire han programado una serie de actividades entre las que se encuentra el Concurso de Microrrelatos, organizado por el Departamento de Comunicación. Este año se dedica a la figura de la poetisa alicantina Francisca Aguirre, y los autores debían inspirarse en el fragmento seleccionado de su obra: «Un mar, un mar es lo que necesito... un mar al que contarle todo». Podían presentarse en cualquiera de las cuatro lenguas que forman el departamento. Aquí os dejamos los cuatro ganadores y alguno de los seleccionados. Esperamos que os gusten.

A LA DERIVA

Siendo el mar vida, pasión e ilusión, ¿por qué me arrastró a la orilla?

Me enamoré de un payaso, de un pez payaso, siendo yo una sirena. Y así, día a día, me fue descamando el alma.

¿Habéis sentido alguna vez la emoción de nadar contracorriente? Él lo odiaba, su mente simple no comprendía que eso fuera una opción. Me arrastró con él en el sentido de las olas, y las olas me llevaron a la orilla, estancándome en la arena, sin posibilidad de volver.

¡Púdrete payaso!

Yurena Maciá

GES 2 mañana

1er premio castellano

ANTONIO I LA MAR

Antonio havia crescut enfront de la mar i volia ser pescador com el seu pare. Però entre batalles i horrors, una guerra el va portar lluny, fins a l’exili a França.

Un dia amb nostàlgia va arribar fins a la mar, estranyava la seua terra, la seua vida. La mar l’havia ensenyat a pescar, però també l’havia preparat per a enfrontar moments difícils.

Va reflexionar sobre el seu destí i va confiar de nou en la mar, perquè encara que a vegades està agitat i grans ones trenquen amb fúria contra les roques dels penya-segats, sempre torna la calma.

Elena Quintero

GES 2 mañana

1er premi valencià

A SEA

The moans were slowly fading away. Rocked by the sound of the waves crashing against the hull of the barge, my eyes closed. Suddenly, something fell into the water.

I opened my eyes. The girl had just thrown the inert body of her baby into the sea. I plunged into an icy, thick darkness.

- Wake up wake up! she yelled at me, shaking me, a young woman in a yellow vest.

The sky fell on me.

With my heart about to explode, I ran towards the shore.

- «A sea, a sea is what I need,

a sea to tell everything to».

María Luisa Rosique Arias

Inglés B2 tarde

1er premio inglés

UN MESSAGE

«Une mer, une mer c’est ce qu’il me faut. Une mer pour tout raconter...» Le message énigmatique de Jean Paul m’avait toute bouleversée parce qu’il semblait un casse-tête que je devais résoudre.

Cette nuit les cauchemars m’entouraient. Comme s’il s’agissait d’un échiquier dont toutes les images étaient noires et blanches en parfaite combinaison de suspense, romantisme et drame.

Ces paroles avaient été le déclencheur d’une histoire dont j’avais devenu la seule protagoniste.

Un dernier message simplement disait: «Je dois parcourir un chemin avec la solitude de la mer. Attendez-moi, mon amour , je reviendrai lorsque les vagues me crient ton nom ...

Macarena Llopis Bernabeu

Inglés B2 mañanas

1er premio francés

CAMBIO

Un día el inmenso mar se abrió para mí. Lo que nunca imaginé es que doliera tanto volar entre sus olas.

Lejos han quedado mis vivencias, mis recuerdos, mi familia…

Cada día lo observo, lo contemplo, y ahí sigue, tan vivo, tan intenso.

El mar no cambia. No, no cambia. ¡Yo, sí!

Karina Morel Giménez

Base tarde

LIVE. AWAY FROM YOU

Two years ago, due to circumstances that I am not going to name, I decided to live near the sea.

But, sometimes doubt assails me and I wonder, have I done the right thing in wanting to be close to you?

When I get to work, I look out of the window and see the streets full of traffic, my mind immediately reacts and I think of how privileged I am to come home and see such beauty.

I breathe calmly and smile with happiness to have you by my side, I contemplate your calm waters and think:

– A sea, a sea is what I need. «Living away from you» NO.

María José Huebra Chico

GES 2 tarde B

RÉCITAL

Carla arriva à Paris et son amie Françoise lui montra la ville pendant plusieurs jours.

Un matin Françoise lui dit:

– Aujourd’hui, récital de poésie.

– Poésie?

– Oui, pour vérifier ton français.

Au théâtre de L’île, une voix jeune commençait: «Une mer, une mer c’est ce dont que j’ai besoin, une mer à qui tout dire ...»

Alors que Carla écoutait, elle devenait de plus en plus emouvée. À la sortie, dit:

– C’est dur d’être sans mère si tôt.

– Comment?

– Elle n’a pas de mère.

– Pas une mère. Une mer!!

– Oh! Vraiment? Bon, je me réjouis, mais... elle devrait surveiller sa prononciation.

Adelina Martínez Rodríguez

Inglés A2 mañana

Escribe un cuento o poema con dibujo y envíalo por email a: grupoleoalicante@gmail.com

No olvides poner tu nombre y apellidos, curso, colegio. Podría ser publicado en nuestro blog.