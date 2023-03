El centre Azorín Monòver ha sigut un dels col·legis seleccionats des de la Direcció General d’Innovació Educativa per a desenvolupar el projecte Verd Fluo, un programa de resistències artístiques. Una proposta artística multidisciplinària d’inspiració ecologista que enriqueix enormement el procés d’aprenentatge de l’alumnat. La persona que està a càrrec dels tallers és David Torres Pérez, creador d’aquest projecte, que desenvolupa la seua activitat artística com a actor, dramaturg i escenògraf en diverses obres treatrals a la qual hem d’afegir la seua experiència educativa com a professor de teatre en distints centres educatius de París.

La seua formació està basada en les tècniques d’Stanislavsky i d’Etienne Decroux que va estudiar a Espanya i a París. Va ser la millor manera de continuar amb l’anterior projecte d’innovació que es fonamentava en l’art.