Taller didàctic d’Evolució Humana i Art Prehistòric

Des del segon cicle del CEIP L’Almadrava d’Alacant, Pilar, Óscar, Mía i Ana Belén han sigut els docents responsables d’organitzar un taller didàctic dirigit a l’alumnat de tercer i quart curs de Primària. Concretament, el passat 3 de març hi van poder assistir al llarg del matí, amb els 4 grups del cicle a aquest interessant taller com a part del seu Projecte de Ciències Socials: «Les Empremtes de la Història». En quant a l’art prehistòric, van coneixer de primera mà l’origen del pensament simbòlic dels primers homínids i la seua plasmació en les diferents i pioneres manifestacions artístiques conegudes. S’ha posat en pràctica aquesta interessant experiència didàctica mitjançant tot un conjunt de materials i recursos utilitzats per a poder entendre millor com pensaven, què feien per a materialitzar el seu esperit creador al voltant d’un dels invents més transcendentals per a l’ésser humà com és l’aparició del foc i tot allò que suposa de ritual, de pertinença a un grup social i la seua plasmació en imatges plàstiques.