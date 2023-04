L’alumnat del CEIP Joaquin Sorolla d’Alacant aprén sobre Europa

L’alumnat de 6è de Primària del CEIP Joaquin Sorolla d’Alacant continua amb els seus treballs sobre Europa. En aquesta ocasió han fet una exposició sobre l’euro. Han recollit totes les monedes possibles dels 20 països que actualment componen el club de l’euro i ho han presentat a la resta dels seus companyes i companys del col·legi perquè puguen distingir els diferents dissenys segons cada país. No van faltar les difícils monedes dels països autoritzats com Andorra, Mònaco, San Marino i el Vaticà. Fins i tot hi han estat presents les monedes de l’euro de Croàcia, que des del gener d’aquest any ha adoptat la moneda comú.