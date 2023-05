Els estudiants de cinqué de Primària del col·legi Santo Domingo Savio a Petrer van visitar l’exposició «El llegat de les dinasties Qin i Han, la Xina. Els guerrers de Xi’an». Hi ha més de 120 objectes originals, però sense dubte els que més agradaren a l’alumnat foren les figures de terracota així com la rèplica dels dos carros. Aquest exèrcit són part d’escultures funeràries, que representen els guerrers i els cavalls de l’exèrcit del primer emperador de la Xina, del 210-209 abans de Crist. Van gaudir de les formidables vistes des del mirador de l’Ereta a la ciutat d’Alacant i van comprendre la importància de la mar Mediterrània, al llarg dels segles, amb presència de diverses cultures que també els van deixar un llegat inesborrable el qual forja la nostra identitat i també podem visitar al MARQ a les seues sales permanents. Per altra banda, al castell de Santa Bàrbara van conéixer alguns passatges de la història i personatges com Nicolás Peris o el militar francés borbònic, D’Asfeld, qui un 4 de març de 1709 durant la guerra de Successió ordenà encendre la mina per a volar el castell, després de la negativa del general anglés, John Richards, a rendir-se.