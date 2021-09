Transporte, logística y economía son realidades íntimamente vinculadas. No se puede entender la una sin la otra y no se puede entender, ni se puede desarrollar, la economía sin la concurrencia de las dos.

Gestos tan cotidianos, pero necesarios, como llenar de productos el carro de la compra en una gran superficie, o acudir al pequeño comercio, tienen tras de sí una compleja operativa logística que culmina con el transporte cuando el camión descarga la mercancía y hace posible ese gesto tan habitual, ya mencionado.

El transporte, sea cual sea su modo, pero sobre todo el de mercancías por carretera por su capilaridad, cada vez tiene una mayor relevancia, porque cuando se hace referencia al transporte, dentro de la cadena de la logística, se habla al mismo tiempo de la forma en que las mercancías se mueven desde su punto de origen hasta el destino final, en el que llega a las manos del consumidor o en el que las cadenas de montaje de las fábricas se abastecen para la producción. Movimiento que obedece a variables como oferta y demanda de esos productos, distancia entre el lugar de producción y destino, rapidez en el servicio, costes del servicio, etc.

En ese escenario de modos de transporte, voy a circunscribirme al de mercancías por carretera en España y a la relevancia que éste tiene en nuestra economía nacional. Y para ello, para un análisis resumido, hay que considerar el carácter estratégico de este Sector. El transporte por carretera constituye uno de los puntales sobre los que se asienta nuestra economía, teniendo en cuenta que, aproximadamente, el 94% de las mercancías que mueve nuestro mercado interior se hace por carretera, además de los productos que se exportan a los países de la UE, en los que el camión tiene un indudable protagonismo. Un sector con el fuerte compromiso social de las, casi 106.000, empresas de transporte de mercancías de España, que generan 1.200.000 puestos de trabajo.

En definitiva, se puede afirmar que el transporte de mercancías por carretera español, y por añadidura el alicantino, constituye un pilar básico de desarrollo y vertebración de riqueza.

Con datos objetivos contrastados con las bases de datos de la administración, en estos momentos, la provincia de Alicante se sitúa entre las diez primeras de España en número de camiones. Es decir, que el transporte de mercancía alicantino, no es un sector emergente sino que está consolidado y mantiene un crecimiento sostenible a día de hoy, aún a pesar de las crisis que, como al resto de sectores productivos de nuestra provincia, lo han azotado. Se convierte así, en un socio estratégico, indispensable de la economía alicantina.

Los mercados demandan abastecimiento de productos, y el transporte de mercancías por carretera es una pieza de vital importancia para conseguir dar cumplimiento a esa demanda que, finalmente, afecta al consumidor, y al resto sectores. En definitiva, a nuestra economía nacional y provincial.

Pero nada de todo lo dicho puede llevarse a efecto sin un decidido apoyo eficaz y eficiente de las administraciones públicas. a ellas compete la inversión en infraestructuras que faciliten ese desarrollo económico. El transporte de mercancías por carretera no puede ser solamente un sujeto objeto de recaudación por la vía de los impuestos, sino que debe ser también un sector al que hay que escuchar en sus reivindicaciones y al que hay que dotar de medios y ayudas que hagan posible su desarrollo estructural, dentro del marco competitivo y estratégico que le corresponde.

El ciclo económico parece que ha cambiado. A unos años de violentas crisis, siguen otros en los que, como ahora, estamos al inicio de una lenta recuperación y crecimiento que hay que trabajar y consolidar. También en este crecimiento, el transporte de mercancías por carretera tiene un incuestionable protagonismo. En efecto, la senda económica muy moderadamente al alza que se ha iniciado en 2021 se debe de sostener.

No puedo finalizar sin una breve reflexión. El transporte de mercancías por carretera, no sólo por su importancia estratégica y no sólo como elemento indispensable de la economía, sino también por su cercanía al ciudadano, por su compromiso social, por su profesionalización y por su respeto al medio ambiente, es y será insustituible.

