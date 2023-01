¿Hay alguna manera mejor de acabar las fiestas navideñas que con un buen pellizco en el bolsillo? Si no es la mejor, está cerca. Y por suerte todos los españoles tienen una oportunidad de que esto suceda en la mañana del día de Reyes gracias al sorteo del Niño 2023. En él se reparten varios millones de euros, aunque el número de agraciados es menor que en Sorteo Extraordinario de Navidad porque no hay pedrea. El 6 de enero no hay niños de San Ildefonso que canten eso de 'miiil euros'.

Pero eso no quiere decir que no haya posibilidades de engrosar la cuenta del banco con varios miles de euros. Aunque todos optar a hacerse con el 'Gordo' del niño, hay muchos premios suculentos. Todos los premios de El Niño Primer premio : El premio gordo de la Lotería del Niño está dotado con 2.000.000 de euros a la serie, 200.000 euros por décimo.

: El premio gordo de la Lotería del Niño está dotado con 2.000.000 de euros a la serie, 200.000 euros por décimo. Segundo premio: El segundo premio será agraciado con 750.000 euros la serie, 75.000 euros por décimo.

El segundo premio será agraciado con 750.000 euros la serie, 75.000 euros por décimo. Tercer premio: El tercer premio reparte 250.000 euros a la serie, lo que son 25.000 euros por décimo.

El tercer premio reparte 250.000 euros a la serie, lo que son 25.000 euros por décimo. Extracciones de 4 cifras: 350 euros al décimo.

350 euros al décimo. Extracciones de 3 cifras : 100 euros al décimo.

: 100 euros al décimo. Extracciones de 2 cifras : 40 euros al décimo.

: 40 euros al décimo. Aproximaciones al primer premio: los números anterior y posterior a la combinación ganadora tienen un premio de 12.000 euros por serie, es decir, 1.200 euros por décimo.

los números anterior y posterior a la combinación ganadora tienen un premio de 12.000 euros por serie, es decir, 1.200 euros por décimo. Aproximaciones al segundo premio: los números anterior y posterior al segundo premio se llevan 6.100 euros por serie, 610 euros por décimo.

los números anterior y posterior al segundo premio se llevan 6.100 euros por serie, 610 euros por décimo. Centena del primer premio: 100 euros al décimo.

100 euros al décimo. Centena del segundo premio : 100 euros al décimo.

: 100 euros al décimo. Centena del tercer premio: 100 euros al décimo.

100 euros al décimo. Tres últimas cifras del primer premio: 100 euros al décimo.

100 euros al décimo. Tres últimas cifras del segundo premio: 100 euros al décimo.

100 euros al décimo. Dos últimas cifras del primer premio: 100 euros al décimo.

100 euros al décimo. Reintegros: 20 euros al décimo. Si te toca uno de los premios mayores de la Lotería del Niño, Hacienda se llevará un 20% del importe total de todos los premios superiores a 40.000 euros, por tanto, los montantes inferiores están exentos de tributación. En el caso del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2023, los únicos décimos en los que Hacienda se llevará una parte serán en los correspondientes al primer y segundo premio. Recuerda que cuanto termine el sorteo podrás comprobar aquí si tu décimo ha resultado premiado.