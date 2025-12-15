Lotería de Navidad
Cómo se fabrican y distribuyen los décimos: seguridad y secretos
Cada billete contiene numeración única, códigos de barras y marcas de agua que permiten verificar su autenticidad
O. González
Cada año, millones de españoles esperan con ilusión el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, y detrás de cada décimo hay un proceso complejo lleno de seguridad, tecnología y logística. Desde su fabricación hasta la distribución, la Lotería Nacional implementa estrictos controles para garantizar que cada décimo sea auténtico y seguro, evitando fraudes y garantizando la transparencia que caracteriza a este emblemático sorteo.
Fabricación de los décimos
Los décimos se producen en las imprentas oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) bajo estrictas medidas de seguridad. Cada billete contiene numeración única, códigos de barras y marcas de agua que permiten verificar su autenticidad. El papel utilizado es especial, resistente a manipulaciones y falsificaciones, y cada serie se imprime siguiendo protocolos que garantizan la trazabilidad completa desde la fabricación hasta la venta.
Medidas de seguridad
- Tinta y papel especiales, difíciles de replicar.
- Numeración secuencial y aleatoria para evitar duplicados.
- Marcas de agua y códigos de verificación visibles y ocultos.
- Almacenamiento en cámaras de seguridad hasta su distribución.
Distribución de los décimos
Una vez impresos, los décimos se distribuyen a administraciones de lotería autorizadas en toda España. La logística sigue un plan preciso para que cada punto de venta reciba la cantidad correcta de décimos por serie, evitando pérdidas o fraudes. Todo el transporte está controlado y registrado, y cada administración confirma la recepción antes de poner los décimos a la venta. A partir de ahí, solo queda confiar en que sea uno de los premiados.
Control durante el transporte
- Transporte seguro con seguimiento de cada lote.
- Registro digital de series y cantidades en cada administración.
- Firmas y comprobaciones al recibir los décimos.
- Vigilancia y auditorías periódicas para garantizar la integridad del sorteo.
