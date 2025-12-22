Sorteo Extraordinario
El número 90693, tercer premio del Sorteo de Navidad 2025
Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2024 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre
Redacción
El número 90693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla.
El número ha sido vendido en multitud de administraciones, sobre todo en Santafé (Granada), con 50 series, e Igorre (Vizcaya), con 48, además de Alicante, A Coruña y Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
También se ha vendido en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Chantada (Lugo), Talavera La Real (Toledo) y Huelva, entre muchas otras.
¿Cómo cobrar el premio?
Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 24 de marzo de 2025.
Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.
Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank. Dado que este 22 de diciembre es domingo, es previsible que las entidades financieras comiencen el proceso de pago de premios mayores el 23 de diciembre, salvo excepciones de apertura en domingos o festivos.
Consulta aquí si tu décimo está premiado y todos los resultados de la Lotería de Navidad 2025.
- Nieve en la Sierra de Aitana: la montaña alicantina vive el frío invernal
- Luz verde al proyecto de 9,6 millones para reurbanizar en Torrevieja la zona de chalés del concurso 'Un, dos, tres
- Una pedanía de Elche da con la 'receta' para recordar a su primera farmacéutica
- Los afortunados de la lotería de Navidad en 2024 de Alicante esperan repetir: 'Si das un premio, la gente piensa que puedes volver a darlo
- Javier García Martínez, químico: 'España tiene elementos para ser clave en una iniciativa europea que compita en IA»
- Conde Lumiares: una avenida histórica que persigue un nuevo comienzo
- Las Clarisas de Elche refuerzan la seguridad del monasterio gracias a la venta de dulces
- Los ilicitanos no se beneficiarán por reciclar basura hasta los recibos de 2027