Sorteo del Niño
El 45875, segundo premio de la Lotería del Niño 2026
Dotado con 75.000 euros al décimo, ha sido vendido en O Porriño (Pontevedra), Barcelona, Las Cabañuelas (Almería), Aranjuez y Madrid
Redacción
El segundo premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes y dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo), ha recaído en el número 45875.
Este segundo premio ha sido vendido en O Porriño (Pontevedra), Barcelona, Las Cabañuelas (Almería), Aranjuez y Madrid.
El número 06703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Niño', dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado y ha estado muy repartido por toda España.
El tercer premio ha sido para el número 32615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, y vendido en Burgos y Granada.
El sorteo también ha repartido premios para dos extracciones de cuatro cifras, 14 extracciones de tres y cinco extracciones de dos. Las extracciones de cuatro cifras, premiadas con 350 euros por décimo, han sido 3682 y 1829.
Por su lado, las extracciones de tres cifras, premiadas con 100 euros el décimo, han sido 367, 643, 156, 325, 511, 58, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248. Además, las extracciones de dos cifras, premiadas con 40 euros al décimo, han sido para los números 27, 54, 37, 44 y 94.
Por último, los reintegros, premiados con 20 euros al décimo, han sido el 3, el 1 y el 0.
- Alicante mantiene la Cabalgata de Reyes frente a las lluvias: horarios y recorrido
- Los Reyes Magos llegan a Alicante acompañados de frío, nieve y más de 270 litros por metro cuadrado en la Marina Alta
- Los directores de Alicante podrán seleccionar docentes para dar clase en sus centros educativos
- Estos son los municipios alicantinos que mantienen (de momento) la Cabalgata de Reyes pese a la previsión meteorológica
- La borrasca Francis obliga a Torrevieja, Orihuela y Villena a posponer sus cabalgatas al martes
- Colapso en los juzgados de lo Social de Alicante: 'Se nos mueren los clientes por el camino
- Cuando la laguna de La Mata iba a ser el mayor embalse de la cuenca del Segura
- Así será la nueva plaza de Santa María de Elche: arbolado y una fuente sobre el Misteri con la Virgen