Sorteo del Niño
Comprueba aquí los décimos premiados de la Lotería del Niño 2026
El primer premio ha sido muy repartido en toda España, vendido en Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, entre otros
Redacción
El ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 ha sido para el número 06703, agraciado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado. Ha sido muy repartido en toda España, vendido en Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, entre otros.
El número 45875 ha sido agraciado con el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo), vendido en O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid.
El número 32615 ha sido agraciado con el tercer premio, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.
[Comprueba aquí si tus décimos han resultado premiados]
El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y se destina a premios el 70% de la emisión, es decir, 770 millones de euros. Los premios más importantes son el premio de 2 millones de euros por serie, el segundo premio de 750.000 euros por serie y el tercer premio de 250.000 euros por serie. Además, el Sorteo de 'El Niño' repartirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros.
