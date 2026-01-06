El 06703, primer premio del sorteo de la Lotería del Niño, muy repartido en toda España

El sorteo extraordinario de la Lotería del Niño, celebrado este martes, ha repartido sus principales premios entre los números 06703, 45875 y 32615. El primer premio, dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 06703.

El segundo premio, con una cuantía de 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo), ha sido para el número 45875, mientras que el tercer premio, dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo), ha correspondido al número 32615.

770 millones en premios

El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y se destina a premios el 70% de la emisión, es decir, 770 millones de euros. Los premios más importantes son el premio de 2 millones de euros por serie, el segundo premio de 750.000 euros por serie y el tercer premio de 250.000 euros por serie. Además, el Sorteo de 'El Niño' repartirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros.

De este modo, cada español gastará una media de 18,77 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño', lo que supone 0,57 euros más que el año anterior, según la cifra de consignación por habitante de Loterías, recogida por Europa Press. En 2025, la consignación por habitante se fijó en 18,20 euros.

Por regiones, la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante en esta ocasión es Asturias, con una media de 31,37 euros, seguida de Castilla y León (30,04 euros) y La Rioja (28,17 euros). Mientras, los que menos van a gastarse son de nuevo los habitantes de las ciudades autónomas de Ceuta (3,81 euros) y Melilla (4,42), a los que siguen los de Baleares (9,40 euros).

Agraciados con el primer premio de la Lotería del Niño de 2023. / Gloria Sanchez / Europa Press

En cuanto al reintegro, el 0 es la terminación 'favorita' del primer premio del Sorteo de 'El Niño', al haber salido en un total de 22 ocasiones, la última en 2021, según las cifras facilitadas por Loterías y Apuestas del Estado. Madrid es la región más agraciada de toda España, con 43 ocasiones premiada.

Historia del sorteo de 'El niño'

Existen referencias documentales de que en 1868 ya se conocía popularmente a este Sorteo como de 'El Niño'. Dicha denominación se debe quizás a la proximidad de la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por los Magos de Oriente. Es en 1941 cuando se configura este Sorteo con personalidad y denominación propias, hasta convertirse en el segundo sorteo en importancia de la Lotería Nacional.

Sin embargo, no fue hasta 1966 cuando la denominación de Sorteo de 'El Niño' aparece en las listas oficiales de premios. Los Sorteos de 'El Niño' empezaron a otorgar reintegros en 1942 y, desde 1946, premios de terminación y de reintegro. También podemos destacar que todos los Sorteos se han celebrado ininterrumpidamente por el Sistema Antiguo o Tradicional hasta 1965, y por el Sistema Moderno o de Bombos Múltiples desde el siguiente año.

Fue institucionalizado en 1941 por el entonces director general de Timbre y Monopolios, F. Roldán, y ese año 1941 el Sorteo constaba de cuatro series de 42.000 billetes cada una, a 150 pesetas el billete, dividido en décimos de 15 pesetas. Se vendieron 166.668 billetes con una recaudación total de 25.230.000 pesetas, que reportaron un beneficio de 7.700.300 pesetas al Estado.

Una mujer sostiene dos décimos. / Carlos Luján / Europa Press

Entonces, su programa contaba con cinco grandes premios: un primer premio de 500.000 pesetas por serie, un segundo premio de 300.000 pesetas por serie, un tercer premio de 150.000 pesetas por serie, un cuarto premio de 75.000 pesetas por serie y un quinto premio de 50.000 pesetas por serie. El número agraciado con el primer premio fue el 23.594, consignado en Sevilla.

Tras el éxito que supuso el Sorteo celebrado en 1941, antes de la Epifanía del Señor, se decidió al año siguiente, 1942, transformarlo en Sorteo Extraordinario. En 1942 constaba de tres series de 56.000 billetes cada una, a 250 pesetas el billete, dividido en décimos de 25 pesetas. El número agraciado con el primer premio fue el 52.434, consignado en Murcia.

En 1999 el Sorteo de 'El Niño' pasó a celebrarse el 6 de enero en lugar del día 5 y en 2012 el Sorteo tuvo lugar en Cádiz en conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812, 'La Pepa', y del bicentenario del nacimiento de la Lotería Nacional. En 2018, Ávila acogió su celebración.