«Ha sido justo a tiempo» le dijo una conocidísima empresaria de Dénia a otra durante uno de esos actos estelares en los que hay que estar si se es algo en esta ciudad aunque sea con aforo limitado. Respiraba aliviada nuestra empresaria porque uno de los criterios para confinar el perímetro de ciudades enteras, ordenado por el ministro Salvador Illa y pactado y despactado mil veces en bochornoso espectáculo con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, es que la incidencia acumulada del virus supere los 500 casos por cien mil habitantes; bueno, pues Dénia llegó a rebasar ese índice generosamente: el 3 de septiembre -hace apenas un mes- alcanzó 535 y el día 8, casi ayer, aún andaba en 514. Ahora ya no. Ahora presume de 139, que aún es más que la media de la Comunitat, pero menos que la española. También el 3 de septiembre, Dénia era la décima ciudad de toda España -sí, de toda- con más incidencia, codeándose con la mismísima Madrid y otras urbes como Parla o Fuenlabrada todavía con el agua al cuello; hoy ha desaparecido de esa lista: ha alcanzado el oasis tras un verano muy duro por el desierto en el que este municipio, que vive del turismo, protagonizó estelares apariciones en todas las teles con la dichosa etiquetita del covid; de ella se ha librado en el preciso momento en que Illa se ha puesto duro. Por eso el «justo a tiempo» del empresariado. Que respira y dice, ufffff: hoy en los telediarios ya nadie se pregunta qué fue de nosotros. Mejor.

Ahora bien, la razón por la que Dénia ha domeñado al virus forma parte de una verdad tan incómoda como sencilla. Fíjense qué fácil: los contagios subieron en Dénia como resultado del incremento de la población flotante a causa del turismo -la ocupación ha sido similar a la del pasado año-; y han bajado cuando esa población se ha ido. Y ya está. Si alguien habló del «Misterio Dénia» cuando la pandemia estaba desbocada, pues misterio desvelado. No hacía falta ser 007 para averiguarlo.

Pero eso tan obvio sigue siendo aquí un quebradero de cabeza: hay empresarios que insisten en que la culpa no fue de los turistas y que cualquier visitante seguirá siendo bienvenido a la ciudad, «madrileños incluidos»; y, vaya, tienen razón, pero ese no es el debate: nadie es culpable por contagiarse, ya venga de Chamberí, Getafe, Albacete o del Castillo de Dénia; solo debe subrayarse el hecho objetivo de que a más gente más contagios; se sea un destino turístico o industrial. A esto hay quienes contestan -por fortuna son pocos- que de acuerdo, pero que entonces lo que hay que hacer en una población que vive del visitante es no insistir tanto en publicar datos negativos; ponerles sordina. Eso ya es más peligroso: no se puede matar la verdad. Dejemos de caer en la tentación de sacrificar la salud por la economía. Con una Ayuso ya tenemos suficiente. Los contagios fueron los que fueron.

Todo esto, ojo, no es agua pasada en Dénia. No se puede decir, bueno es que este verano subieron mucho los casos y nos pusimos un poquito nerviosos, pero ahora ya está todo olvidado, pelillos a la mar, volvemos a ser amigos. No. Primero, porque el virus puede volver (el susto de un rebrote ayer en un centro educativo es buen ejemplo); y además porque lo seguro que volverá es otro verano en 2021 donde si la ecuación sigue cumpliéndose los contagios volverán a subir y estaremos otra vez todos nerviosos. Así que habría que dejar de preocuparse tanto de lo que opinan las teles y extraer lecciones útiles: hoy sabemos que sin seguridad sanitaria no hay prosperidad económica; necesitamos una normativa ante el covid que no cambie cada cinco minutos (los empresarios se han quejado de eso y con razón); un modelo de turismo menos masificado (había calas de Dénia o Xàbia que parecían el metro en hora punta); más rastreadores porque muchos casos han sido asintomáticos; y una atención primaria preparada: los centros de salud de la Marina Alta han ido colapsados y esperar el resultado de una PCR es un ejercicio de fe; y por si fuera poco los profesionales de esta comarca, que dependen de una concesionaria, van a ser los únicos del mundo mundial que no cobrarán la gratificación por la batalla frente a la pandemia; o sea, que mal seguimos.

Vale, pues ya nos prepararemos mejor para el próximo verano, que tenemos tiempo. No. Todo eso hay que hacerlo ya. Porque para que este invierno Dénia no se muera de miseria (que es bien probable) hay que procurar que sigan viniendo unos pocos turistas (lo del bono de la Generalitat no está mal) e incluso que residentes de Madrid o de Parla se queden aquí todo el año a teletrabajar. Y habrá que estar preparado. Pero con datos fiables. No engañándose. Es interesante en todo esto la evolución dialéctica del alcalde de Dénia, el socialista Vicent Grimalt, quien este verano anduvo un poco errático cuando por no culpar a los turistas culpó a sus propios conciudadanos de los contagios: «Es que los de Dénia volvimos a la calle con demasiadas ganas». Pero es verdad que Grimalt jamás negó la virulencia de la pandemia (de eso también Ayuso podría aprender) y que ahora que podría sacar pecho diciendo, hemos vencido la segunda ola del covid, ha preferido la prudencia aunque dé menos titulares para alertar de que «estamos un poquito mejor que antes pero la situación aún es muy complicada»; pues eso, que se trata de convertir el «poquito» en «muchito». Y para eso hay que currar. Ya.