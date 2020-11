Siete mil turistas más que en 2019. El verano de la pandemia no vació de visitantes Xàbia. Al contrario, llegaron más. El departamento de Turismo ya ha hecho balance de la temporada. En los meses de julio, agosto y septiembre, 125.265 turistas acudieron a Xàbia. Los propietarios de segundas residencias no fallan. También funciona el alquiler turístico en chalés con piscina y jardín. Los hoteles, con 1.115 plazas, no son el fuerte de Xàbia.

El pasado verano llegaron 118.205 turistas. La covid-19 y la crisis económica no han pasado factura en cuanto a número de visitantes. Pero los nuevos turistas son menos espléndidos. Además, va a más el perfil de visitantes de un día que van derechos a las calas y gastan poco. Ni siquiera hacen noche. Los turistas que se estiraban más eran los extranjeros y esta campaña no han podido viajar a Xàbia.

El balance subraya que el turismo nacional y de proximidad ha salvado el verano. Pero advierte de que este año se ha agravado la saturación de espacios naturales como las calas (las de la Granadella, la Barraca y la Cala Blanca alcanzaron todos los días su aforo máximo) y playas, el mirador del Cap de Sant Antoni o la Cova Tallada. Los turistas de un día bajaban cargados con neveras incluso a recónditas «pesqueres» (salientes de roca donde históricamente se ha pescado) como la de Sòl de Barranc.

Las oficinas de turismo recibían cada día un alud de llamadas para preguntar cómo se podía llegar a las calas secretas.