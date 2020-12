Alcoy busca revertir la titularidad privada del solar del nuevo campo

El pasado mes de septiembre salió a la luz que los terrenos sobre los que estaba ampliando el Ayuntamiento el polideportivo Francisco Laporta eran de propiedad privada. La noticia se dio a conocer por los propios herederos, que remitieron un escrito a los grupos de la oposición informando que se habían dirigido a la administración local para «reclamarle el pago del alquiler por la ocupación del suelo y para negociar la venta».

El propio gobierno municipal reconoció dicha situación, aunque insistió en que había estado en todo momento «dentro de la legalidad» y había «cumplido todas las garantías de exposición pública».

Los terrenos, arrendados por el Ayuntamiento en 1981, continúan a nombre de la propietaria pese a que falleció años después de firmar el contrato; hecho que, según matizó el equipo de gobierno, impide resolver el problema.

No obstante, la concejala de Patrimonio, María Baca, manifestó que «el gobierno está a disposición de hablar con los herederos cuando esté clara la situación», y por ello se emitió una notificación al representante de los interesados en el que muestra «el interés en negociar la firma de un nuevo contrato de arrendamiento o venta de las parcelas [...] y sobre el abono de las rentas impagadas» tras el fallecimiento de la propietaria.

En este sentido, el portavoz del PP, Quique Ruiz, lamenta que «se haya gastado 800.000 euros en construir sobre suelo de un particular», lo cual, según su opinión, deja en «desventaja» al Ayuntamiento a la hora de negociar, sumando valor al terreno.

Además, el líder del principal grupo de la oposición explica que existe un informe encargado por el Ayuntamiento en 2006 que señala que el contrato de alquiler de las parcelas «estaba ya entonces finalizado». Ruiz detalla que, según este documento, «bastaría un simple requerimiento de la propiedad para poner fin a la misma, con la obligación que tendría el Ayuntamiento de dejar libre y a disposición de la citada propietaria el inmueble en cuestión».

El edil popular asegura que es «increíble» que «con la claridad de este informe, el gobierno de Toni Francés se atreviese a invertir dinero público en esos terrenos sin tener garantizada su propiedad».

Aparte del informe jurídico de 2006, Quique Ruiz asegura que otros informes del expediente señalan que el terreno es una cesión temporal. «El gobierno sabía que el terreno no era propiedad del Ayuntamiento y en lugar de negociar la adquisición o el alquiler, invirtió grandes cantidades de dinero público antes de asegurarse que no iba a hacerle una obra a un particular», recalca. También insiste en que «el ejecutivo local no puede decir que desconocía quiénes eran los herederos, como ha dicho, porque el informe de 2006 ya apuntaba hacia los sobrinos de la propietaria».

Con todo, Ruiz exige explicaciones al equipo de gobierno por lo que considera «una actuación temeraria y negligente que pone en riesgo una infraestructura necesaria para el deporte local».