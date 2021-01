Ponen unos carteles en Xàbia que envían a un acantilado

Mucho ojo. Los turistas suelen creerse a pies juntillas lo que indican los carteles. Pues bien, en el Camí de la Cala Blanca de Xàbia mejor poner en cuarentena lo que marcan los letreros. Los dueños del terreno por el que discurre la senda que baja a la cala del Francés han cerrado, como ya avanzó en noviembre este diario, el acceso. Y es el único posible. Por tierra. Pero la familia propietaria de esta ladera ha colocado en la valla carteles que desvían a otro supuesto acceso que no existe. Los turistas que no conozcan este abrupto litoral pueden estar tentados de meterse en el primer asomo de senda, situado junto al mirador de les Caletes. Y lo que harán será asomarse al precipicio. En el mirador hay una barandilla de madera. Pero en este amago de senda no hay ninguna protección. Los turistas pueden verse de repente a centímetros del acantilado. Así que mucho ojo. El concejal de Compromís Vicent Colomer advirtió en el pleno del lunes del peligro de estos engañosos carteles. Los turistas pueden confundirse. Incluso si piensan que pueden llegar a la cala del Francés por la línea de costa se van a meter en un terreno muy peligroso. El Ayuntamiento pedirá a los propietarios que retiren esos letreros que no llevan a ninguna parte. Colomer también preguntó sobre el cierre de la senda.