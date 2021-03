El Ayuntamiento de Calp ha aprobado, con los votos en contra de toda la oposición y los de PP y Cs a favor, los presupuestos municipales de 2021 que ascienden a 37.870.275€.; unos presupuestos que, a juicio de la alcaldesa, Ana Sala, «son los más sociales y realistas de la historia, en los que la crisis del covid impacta de manera directa en las cuantías presupuestadas, y el esfuerzo realizado va dirigido a apoyar a los calpinos». En las cuentas, según resalta el equipo de gobierno, aumenta el gasto destinado a políticas sociales y, para apoyar al sector comercial, turístico y hotelero se implanta el Plan Impulsa dotado con 400.000€

En el turno de intervenciones, el portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, señaló que «el tesorero municipal ha estimado a la baja la recaudación municipal, se va a recaudar menos y corremos el riesgo de no poder afrontar gastos». El portavoz de Compromís, Ximo Perles, afirmó que «las formas no son las adecuadas porque no se han llevado a cabo conversaciones con la oposición, pero además la disminución de ingresos se debe a la política ultraliberal del gobierno que aplica una bajada del 5% del IBI que sólo beneficia a los más ricos».

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Santos Pastor, ha puesto el acento en el capítulo de personal que supone el 46% del gasto del presupuesto y ha señalado que «ese gasto vienen derivado de las políticas de descontrol de los diversos gobiernos del PP que condicionan todos los presupuestos municipales».

El presupuesto recoge las inversiones previstas con el remanente de Tesorería procedente de la liquidación del presupuesto de 2019. Según se ha informado desde el Ayuntamiento, se llevarán a cabo 13 inversiones como la 5ª fase y finalización del edificio de la Casa de la Música a la que se destinan 726.825 €. También se destinan 585.525€ a la rehabilitación del Club Social La Manzanera, 680.750€ a la pasarela y regeneración costera de la Cala La Manzanera y 95.625€ a las mejoras de urbanización exterior del Club Social La Manzanera.