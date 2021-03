Turistas alegan fugas de agua y obras urgentes en apartamentos y chalés de Dénia para saltarse el cierre perimetral

El objetivo del Ministerio de Sanidad y de las autonomías choca de frente con la voluntad de quienes no quieren dejar pasar la oportunidad de disfrutar del sol y la playa pese a quien pese. Uno de los puntos calientes es Dénia y otros municipios de la Marina. Es el destino de muchos turistas nacionales que tienen allí su segunda residencia y las autoridades lo saben muy bien. Por ello desde primera hora del día la policía vigila las entradas a la ciudad para garantizar que se cumpla el cierre y sancionar a quienes han decidido saltarse "a la torera" las restricciones de movilidad vigentes hasta el final de la Pascua. Por el momento los agentes ya han pillado a un puñado de turistas que se han saltado el confinamiento perimetral de Madrid y también el de la Comunidad Valenciana.

"Se las saben todas"

Sin embargo, muchos de quienes ya en están en Dénia llegaron el jueves. "Se las saben todas", aseguran los agentes. De hecho, la mayoría optó por adelantar su viaje al jueves para escapar al cierre de aquellas autonomías que, como Madrid, no tenía cierre perimetral. Eso no impide que se saltasen el cierre vigente en la Comunidad Valenciana. La picaresca de los turistas nacionales, y algún que otro internacional, no tiene límite y excusas para defender su entrada justificada a la Comunidad Valenciana, en general, y a Dénia en particular hay miles. Por el momento, la policía ya ha detectado un sospechoso repunte de informes de pequeñas empresas de reformas de municipios de La Marina sobra obras urgentes en segundas residencias de la comarca. Algunos turistas llegan con documentos en lo que se asegura que, por ejemplo, una empresa de fontanería les está cambiado parte de la instalación de su segunda residencia por una reciente fuga de agua y que, por tanto, su viaje se debe a una visita de esas obras urgentes y no a una cuestión vacacional. También hay casos de obras por albañilería y otras actuaciones para arreglar los desperfectos que los últimos temporales han podido ocasionar en sus segundas residencias.

En caso de que la policía detecte anomalías en estos justificantes o intercepte a turistas sin ningún tipo de causa justificada para entrar en la Comunidad Valenciana, podrían exponerse a sanciones de hasta 600 euros.