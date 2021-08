Colegios de la Marina Alta reorganizan las clases de Primaria para sortear la marginación de los alumnos extranjeros

En este contexto, arranca la historia. Curso 2016-17. Entonces aún se estilaba lo de la línea en valenciano y en castellano. Así que en el primer curso de Infantil había familias que preferían la opción en idioma autóctono y que generalmente eran las oriundas de la comarca; mientras que aquellas familias que procedían de otras latitudes, y que a veces bastante tenían con el aprendizaje del castellano, se decantaron por la opción en esta última lengua.

El sistema provocó exclusión. Provocó que en estos centros el alumnado nativo no se mezclara con el que aspiraba a serlo pero que arrastraba todavía la etiqueta de recién llegado. Hubo incidentes políticamente incorrectos: familias locales pero que hablaban solo en castellano (pasa con frecuencia en ciudades más grandes como Dénia) apuntaron en un principio a sus hijas e hijos en línea castellana pero cuando comprobaron el listado de nombres de esa clase -muchos apellidos de Europa del Este- decidieron rápidamente cambiar a sus vástagos al valenciano. La docencia mostró su malestar.

Dos factores han venido a cambiar el panorama, la pandemia y la ley del Plurilingüismo del conseller Vicent Marzà, que finiquitó las líneas: en el curso pasado, durante la creación de nuevos grupos más reducidos para hacer posible las clases burbuja, el profesorado no se limitó a «partir» las clases que había, sino que aprovechó para mezclar al alumnado de las antiguas líneas; y ahora , en el curso que está a punto de arrancar, vuelven a reducirse las clases y a aumentarse las ratios pero ya no se ha regresado a las aulas de antes de la pandemia sino que de nuevo se han diseñado grupos integrados donde ya no existe esa distinción tan gruesa entre nativos y forasteros.