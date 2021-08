Se llama Juliette Slama, tiene 24 años, nació en Xàbia, es chef... y una de las candidatas a representar a España en el certamen de Miss Universo.

La joven alicantina, que estudió cocina en Le Cordon Bleu en París, es una de las 13 finalistas que opta a ser la ganadora de Miss Universo España 2021 en la final que tendrá lugar en Tenerife el próximo mes de octubre, a la que solamente llegarán 6 de ellas. Si logra la corona, viajará a Israel para representar a nuestro país en el concurso de Miss Universo 2021 e intentar alzarse con el título de la mujer más bella del mundo.

Juliette, que combina su pasión por la cocina con la pasarela, pondrá toda la carne en el asador. Los viajes son otra de las aficiones de esta joven de ojos verdes, que mide 1,78 metros, es muy deportista, habla francés, inglés, español y está soltera, según su cuenta en Facebook.

La joven, que luce unas medidas de 81 - 64 - 89, se ha presentado al concurso de belleza «porque lo he soñado desde niña, porque he luchado por llegar hasta aquí, y sobre todo porque quiero ser la representante de España por ser una persona súper natural y transparente tanto por fuera como por dentro, soy como me veis, real, ni más ni menos».

Cómo votar por Juliette Slama

Para que Juliette sea una de las seis seleccionadas para la fase final de Miss Universo España 2021 ha de lograr el mayor apoyo posible en las redes sociales de Miss Universo España. Si quieres ayudarla debes seguir el perfil de Instagram de @missuniversespainorg, darle a "Me Gusta" en su foto y escribir un comentario.