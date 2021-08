La basura llega a la costa más recóndita de Xàbia

Hay turistas que se han lanzado a las calas y a la costa más recoleta de la Marina Alta como si no hubiera mañana. Dejan un rastro de incivismo. El Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell ha denunciado esta semana que los bañistas incívicos están dejando basura en la cala dels Testos. Además de incívicos son perezosos. Bajar hasta la cala es complicado. Hay que descolgarse con cuerdas por tres paredes verticales y resbaladizas. A la hora de subir, dejan abandonados sacos de dormir, neveras y bolsas con residuos. Y no es un fenómeno exclusivo de esta cala. También ocurre en la costa más escarpada de Xàbia. En la cala del Francés, también se han dejado tiradas bolsas de basura. Estos bañistas incívicos son los menos, pero su falta de respeto por el medio ambiente deja huella. Lo mismo ocurre en la antigua pesquera del Sol del Barranc, cerca de Ambolo. Toca caminar un buen trecho. Luego los incívicos no quieren subir las neveras y la basura. Y las tiran en un pequeño barranco. En calas como la Granadella o la Barraca, se arrojan bolsas de basura en las papeleras, lo que está prohibido.