El lío de las cuentas en Alcoy

PP y PSOE de Alcoy suman un nuevo enfrentamiento por la gestión municipal. Después del debate bronco protagonizado por sendas formaciones en el pleno de julio, en el que los populares otorgaron un «suspenso» al ejecutivo de Toni Francés, ahora la edil del PP Amalia Payá denuncia que el gobierno socialista «solo ha ejecutado en medio año un 3% de las inversiones recogidas en el presupuesto de 2021», un dato que, insiste, aparece en el informe de ejecución presupuestaria del segundo trimestre.

Payá califica de «alarmante» el nivel «tan bajo de inversión» y pide al PSOE que «trabaje de una vez por todas y empiece a sacar adelante inversiones», algunas de las cuales, denuncia, «están pendientes desde 2013». Pero para la popular, el primer paso que debería dar Toni Francés es «valorar el relevo de la actual concejal de Hacienda, Vanessa Moltó».

La edil del PP continúa aportando cifras y concreta que en la primera mitad del año «el PSOE ha destinado a inversiones poco más de un millón de euros de los 30,3 millones presupuestados tras incorporar los remanentes de años anteriores», así como enumera la rehabilitación de los chalés de la Font Roja, la pasarela bajo el puente de Cervantes, la construcción de viviendas en el centro o la recuperación de El Molinar como ejemplos de proyectos pendientes.

«La baja ejecución del presupuesto demuestra que el PSOE de Toni Francés no está por la gestión. La bajísima inversión refleja una forma de gobernar basada en anunciar proyectos que no se ejecutan y acaban siendo papel mojado» insiste Payá. Y todo ello lo atribuye a las «carencias» que Vanessa Moltó «demuestra para llevar un área tan importante como la de Hacienda», y vuelve a citar como ejemplos, tal y como hizo en el pleno de julio, «el incremento del 51% del déficit durante 2020 y la deuda municipal al alza con un aumento del 4% en un solo año». Ante la valoración sobre el presupuesto municipal de la popular, Vanessa Moltó explica que «al parecer Amalia Payá desconoce que la ejecución del presupuesto se mide en la liquidación y no en las relaciones provisionales trimestrales», en las que se recogen, detalla, «las variaciones de gasto e ingreso corriente, dado que las inversiones sin financiación no se pueden ejecutar». La responsable de Hacienda pone como ejemplo «las inversiones que dependen de ayudas de distintas administraciones o de la financiación a través de préstamos».

Moltó también apunta que «la ejecución del segundo trimestre viene a ser similar a la de otros años en los que se ha cerrado el presupuesto con estados de ejecución de alrededor del 90% tanto en gastos como en ingresos. Además en la última liquidación se ejecutaron más de 5 millones de euros de los 5,3 millones previstos para inversiones».

Por ello, la concejal socialista subraya que las denuncias del principal grupo de la oposición son fruto del «preocupante desconocimiento del PP y su necesidad de alentar la crispación constante con el único objetivo de ocultar sus carencias», al tiempo que lamenta que «los populares adopten una actitud de bloqueo ante la llegada de fondos a nuestra ciudad, a pesar de las necesidades de los distintos colectivos», negándose a aprobar los presupuesto o proyectos como el de Rodes, adjudicado a una empresa local y que, insiste, «provocará la creación de gran cantidad de puestos de trabajo y supondrá un revulsivo en la reactivación económica de la ciudad».

La responsable de Hacienda lamenta que «el PP insista en su actitud de crítica desinformada y bloqueo de los intereses de la ciudad», poniendo como ejemplo que «votó en contra de las cuentas generales, un documento técnico que es necesario remitir al Ministerio como requisito para que el Ayuntamiento opte a ayudas y subvenciones». Este hecho es «especialmente grave» en un año en que la pandemia del covid-19 ha afectado a diferentes sectores de la ciudad, concluye.