El alcalde de Calp que denunció la trama de las basuras: «Fallaron todos los controles»

«En el caso de las basuras de Calp fallaron todos los controles municipales». Con esta rotundidad ha declarado este jueves en el juicio por estos hechos el que fuera alcalde del municipio, Ximo Tur. Fue él quien interpuso denuncia ante la Guardia Civil en noviembre de 2010, cuando empezó a conocerse que los tentáculos del caso Brugal salpicaban a la planta de basuras que el empresario Ángel Fenoll gestionaba en su municipio. La Audiencia juzga si se cobraron del Ayuntamiento facturas infladas en el servicio de tratamiento de residuos sólidos por importe de más once millones de euros.

En su declaración, Tur llegó a manifestar ante el tribunal que el contrato de la planta de transferencia nunca debería haberse adjudicado a Ángel Fenoll porque su oferta era claramente una «baja temeraria».

A pesar de que los votos del PP fueron los que auparon a Tur a la Alcaldía tras una moción de censura en 2008, tras presentar la denuncia también decretó el cese de los ediles ahora acusados por esta causa y que tenían competencias en su gobierno, Javier Morató, Juan Roselló y Fernando Penella. «Cuando lo hice, ellos me dijeron que lo entendían», aseguró.

Tur explicó que la recogida de basuras en el municipio estaba adjudicada a Acciona, mientras que la empresa de Fenoll, Colsur, recibía los residuos en su planta, los compactaba y los trasladaba a su vertedero en Abanilla (Murcia). Mientras que Acciona cobraba lo mismo con independencia de la cantidad recogida, Colsur cobraba del Ayuntamiento por cada tonelada tratada. Los tickets del pesaje se adjuntaban a la factura y se pasaban al cobro.

Rifirrafe con las defensas

Aunque Tur matizó que no estaba en el Ayuntamiento en el año 1998, cuando se adjudicó el servicio, explicó que la oferta de Fenoll tenía un precio muy barato. «Sobre el papel, Fenoll perdía dinero», dijo, a lo que añadió que con el tiempo se había preguntado cómo no se habían dado cuenta de que el coste era desproporcionado. «No tenía lógica que la basura se trasladara de la planta de Calp al vertedero de Fenoll en Abanilla (Murcia) y no a otros puntos más cercanos, como Dénia o El Campello. Ese coste desproporcionado del servicio y la aparición de tickets ajenos a la planta de Dénia llevaron a Tur a presentar la denuncia al conocer «por las informaciones de prensa» del caso Brugal las irregularidades. En este punto, el exregidor se enzarzó con las defensas que le recordaban que la oferta de Fenoll fue un 21% más cara que la de Urbaser, otra de sus competidoras.

También declaró el primer técnico responsable de la contrata, José Luis Faubel, entre 1999 y 2001. Fue este técnico quien hizo el informe favorable a la adjudicación a Fenoll, al valorar que ofrecía mejoras frente a sus rivales. El técnico explicó que durante el primer año, no se detectaron irregularidades. A partir del segundo, se detectó un aumento del 15% en la facturación. «Al pedir explicaciones me dijeron que el precio había subido porque la planta había empezado a asumir las algas que se recogían en la playa», explicó. El técnico advirtió que ese servicio no estaba contemplado en el contrato porque era incontrolable. «La humedad y la arena pueden dar un pesaje erróneo», explicó. Tras estos reparos, el consistorio amplió el contrato a las algas, según dijo, sin que le consultaran nada, motivo por el que al final acabó renunciando a seguir controlando. Faubel también señaló que en la planta los pesajes de la basura se hacían por la noche, no había personal del Ayuntamiento para este servicio nocturno.