El comercio de Benidorm recupera actividad pero lejos de las cifras de 2019

La crisis sanitaria provocó que negocios de la capital turística tuvieran que echar la persiana y afrontar una situación complicada. La falta de turismo y la reducción del poder adquisitivo de las familias alejó de las tiendas a los compradores que, acabadas las restricciones, están de regreso al comercio de proximidad.

«El sector no se ha recuperado todavía. No porque no haya gente ahora mismo, sino porque la tendencia de compras ha cambiado», explica el presidente de la Asociación de Comerciantes de Benidorm (Aico), Raúl Parra. La pandemia disparó la venta «online» que «ahora está bajando poco a poco». Así, en este tiempo, «los que peor lo han pasado son los negocios del textil» que funciona mucho con los turistas.

Todo ello se refleja en las ventas que aún se mantienen por debajo de las cifras que alcanzaron en 2019. De media, el sector comercial está un 10% por debajo de los datos de hace dos años. Pero la situación es diferente según el tipo de producto: «hay algunos comercios que están en un 40-50% menos», indicó Parra. Y, entre los más afectados, el textil y el hogar. Y a todo esto se suma otra cuestión: la subida de la luz o la gasolina que hace que «el poder adquisitivo sea menor y se gasta menos en el comercio».

Negocios aún cerrados

En la pandemia, muchos se vieron obligados a cerrar sus negocios. La asociación de comercios indica que «unos 200 habrán dejado la actividad definitivamente» desde marzo de 2020. Y, según datos municipales, 183 establecimientos han solicitado licencias de apertura desde ese momento hasta el 1 de octubre. Y están aquellos que cerraron unos meses pero han vuelto a abrir. «Ahora el 95% de los negocios están abiertos» sin contar los de la zona inglesa, en el Rincón de Loix, indicó Parra. Porque aún muchos no han podido abrir sus puertas de nuevo por la falta de una recuperación total del turismo británico.

La recuperación ha comenzado, según indican fuentes del sector, pero no tan rápido como la de la hostelería: «el comercio no va a la misma velocidad. Los bares o cafeterías es un consumo más directo. En cuanto ha habido movimiento de turistas, se ha recuperado». Y el responsable de la entidad apunta a que «la tendencia es que Benidorm cierre comercios y los cambie por hostelería». De hecho augura que «de 1.500 comercios, desaparecerán unos 100» por este motivo. «Los comercios se tienen que reinventar de alguna manera», añadió Parra. Y eso pasa por la modernización: «estamos trabajando en proyectos de tiendas online u otros».

Con todo, en el último año, las ayudas se han sucedido por parte de las administraciones. De manos del Ayuntamiento se han organizado tres campañas directas al comercio: «Benidorm Te Espera», con un montante de 1,4 millones de euros; el concurso de escaparatismo navideño, con 700.000 euros; y la actual de «LuceBenidorm», con 1,4 millones. «Desde la administración local hemos apoyado con estas campañas al sector», indicó el concejal de Comercio, Lorenzo Martínez, quien añadió que «ahora estamos trabajando mano a mano para campañas más específicas para dar más visibilidad» y que podrían llegar en Navidad. Precisamente, eso es lo que demanda el sector: una iniciativa directa en la calle que permita atraer compradores aprovechando las Fiestas Mayores Patronales y el periodo navideño. «Las ayudas son muy positivas, pero necesitamos campañas que potencien las ventas», concluyó.