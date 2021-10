La hostelería de Benidorm recupera el pulso excepto en la zona inglesa

«Se ha recuperado la facturación de 2019, sobre todo desde julio», indicó a este diario Álex Fratini, empresario y miembro de Abreca, la Asociación de Bares y Restaurantes de Benidorm. «Estamos casi al mismo nivel», apuntó. Porque reconoce que hay algún tipo de establecimiento hostelero que no está en esa situación. Por ejemplo, los bares de copas o de ocio que «han tenido más restricciones de horarios» y que «no han podido hacer caja porque no se podía atender a todos los clientes». Este tipo de locales «están un 10 o 15% por debajo» de las cifras de hace dos años. A ellos se suman los ubicados en la zona inglesa: «han comenzado a abrir a finales de septiembre poco a poco» por lo que aún no han recuperado toda la actividad.

La recuperación es clara en la mayoría del sector. Y parece que podría continuar los próximos meses: «la proyección es clara» aunque es cierto «que se concentra mucho el fin de semana, donde se puede llegar a superar la facturación de 2019; pero entre semana está un poco por debajo». Por tanto, se compensa.

El presidente de Abreca, Javier del Castillo, indicó que «octubre está siendo el mejor mes», sobre todo por la llegada de más turistas, el Puente y porque, además, se han recuperado las barras de los bares o eliminado algunas restricciones más. «El verano ha sido un tanto extraño, aunque bueno», apuntó. Y la previsión es seguir «llenos» con este Puente de noviembre y también con las Fiestas Mayores Patronales.

Este recuperación es una buena noticia pero los datos tienen que seguir siendo positivos para que los negocios puedan afrontar el «agujero» que les ha dejado la pandemia. «Hay mucha deuda acumulada de los meses que estuvimos cerrados. Hay quien tardará entre 4 o 5 años en pagar todo lo que debe», afirmó Fratini.

La crisis sanitaria no solo obligó a cerrar temporalmente (hubo mucho cierre antes y después del verano de 2020 «por falta de consumidores»), sino que muchos lo hicieron de forma definitiva. «Es difícil calcular cuántos negocios cerraron porque no se comunican todos los cierres», apuntó. A la contra, según fuentes municipales, desde marzo de 2020 se han contabilizado 257 expedientes de apertura en hostelería. El empresario calcula que esa cifra está por encima de los cierres, «sobre un 10%»; y explicó que «muchos son cambios de nombre o traspasos de licencias». Es «muy positivo» porque la pandemia ha disparado fuerte, pero los negocios han vuelto a levantar la persiana. Con todo, la entidad pide una regulación más exhaustiva para poder seguir dando «un buen servicio». Fratini apuntó que «hay una tendencia a abrir negocios fácilmente con poco coste» algo que perjudica al sector en general.

Falta de trabajadores

La hostelería ha recuperado actividad y clientes, pero aún falta por recuperar el empleo. Fratini apuntó que «tenemos problemas para encontrar trabajadores». Algo que en julio y agosto se intensificó: «abrieron muchos hoteles y negocios y todos buscábamos al mismo tiempo», lo que dificultó la contratación, una situación que se sigue dando. Pero además explicó que en los meses más fuertes del verano «los alquileres suben y, aunque pagues más, muchos no les compensa venir a vivir a Benidorm dos meses». Añadió que muchos han tenido que abrir menos horas o menos días «por la falta de empleados.

Con todo, a la hostelería de Benidorm también le preocupa el mensaje que se está dando sobre la incidencia acumulada por las cifras de contagios en la ciudad. «La publicidad mala no ayuda. Los datos están mal explicados», apuntó Fratini. Y esperan que eso no afecte a próximas fechas claves como este Puente o las Fiestas.