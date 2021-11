El acusado de degollar a su expareja dijo que lo hacía por haberle quitado la casa

Una niña de 11 años fue la única testigo que presenció la muerte violenta de su madre en octubre de 2019 en Dénia. En su declaración, grabada como prueba preconstituida y visionada ayer en el juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia de Alicante, afirmó que intentó ayudarla pidiendo al asesino confeso que parara de «ahogarla» y que al preguntarle por el motivo de la agresión le dijo que lo hacía «porque me habéis quitado la casa y no me dejáis vivir tranquilo».

«Me asusté y le dije que la dejara; gritaban los dos y no sabía qué hacer. Empecé a chillar y me gritaba para que me fuera», afirmó la menor en su declaración judicial poco después del crimen. Una policía local de Dénia que acudió a la casa afirmó ayer en el juicio que la niña, que llamó al 112 para pedir ayuda, le contó que el ciudadano ruso acusado de degollar a su expareja llegó a decirle a la niña que «o salía de la habitación o le cortaba el cuello como a su madre».

El acusado fue condenado por violencia de género antes del crimen y le impusieron una orden de alejamiento que le impedía acercarse a su domicilio, donde vivía Elena con su hija.

La niña está tutelada por la Generalitat y, aunque está bien e integrada en una familia, aún recibe tratamiento psicológico, según explicó en el juicio una técnico de la conselleria.

Román Ch., cuya defensa sostiene que sufrió un trastorno mental cuando mató a Elena, de 44 años, aseguró ayer en el juicio que no recuerda cómo ocurrió el crimen, ni siquiera por dónde entró a las cuatro de la madrugada del 22 de octubre de 2019. No obstante, sí admitió que horas antes compró la escalera utilizada para entrar en la casa por el balcón y precisó que su intención era «convencerla para que confesara a la Policía sus planes» y reconociera que la denuncia por malos tratos era mentira.

Para justificar el cuchillo tipo machete que llevaba señaló que lo hacía «por mi seguridad», ya que no sabía si iba a estar el compañero sentimental de Elena en el domicilio.

Homosexual

Román negó que hubiese tenido una relación sentimental con ella y aseguró que es homosexual y que salía con un hombre cuando sucedieron los hechos. Sin embargo, una vecina y amiga de Elena declaró ayer que la víctima y el acusado «se comportaban como una pareja». Además destacó que Elena «tenía miedo de que él la matara».

El acusado explicó que contactó con Elena a través de internet y que le pidió ayuda para mudarse a España y buscar piso. Indicó que él realizó un viaje a Rusia y ella le ayudó a solucionar unos problemas en su país, por lo que se sentía en deuda con ella y dejó que residiera en su domicilio de Dénia e incluso que se empadronara.

Por otro lado, relató que otro hijo de Elena que vive en Rusia le contó que su madre le había propuesto en otoño de 2018 un trato con motivo de un viaje que tenía que realizar él a su país para asistir al entierro de su madre. «Le dijo que si me mataba o conseguía que no regresara de Rusia en 10 años tendría un piso a su disposición en España», explicó Román.

El procesado relató asimismo un episodio sufrido en 1983 en Afganistán, cuando tenía 18 años y hacía la mili en su país. Un misil impactó contra el camión en el que viajaba, dos compañeros murieron y él asegura que pasó 16 días en coma. Este incidente le ocasionó un síndrome postraumático y desde entonces señala que ha sufrido cinco crisis en las que «la mente pasa a la oscuridad, es como si yo durmiera». De este modo, trata de demostrar que no era consciente de los hechos cuando degolló a Elena.

Los policías nacionales y locales que acudieron a las llamadas de emergencia de la hija de Elena y de una vecina que escuchó los gritos relataron ayer que el homicida estaba sentado con las manos ensangrentadas y que no decía nada. «Estaba como ido, con la mirada perdida», indicaron los agentes.

Una psicóloga afirma que tenía delirios paranoides

Una psicóloga que atendió al acusado antes del crimen testificó ayer que Román tenía delirios paranoides y estaba obsesionado con Elena y con la Justicia porque la denuncia de malos tratos era falsa para obtener la residencia y que se sentía traicionado. Asimismo, señalo que «no era previsible» una violencia de tal magnitud y que es una persona con muchos traumas.