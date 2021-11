Dos forenses sostienen que el acusado de matar a su expareja sabía lo que hacía

Los dos peritos expertos en psiquiatría forense que emitieron un informe de imputabilidad sobre el ciudadano ruso acusado de degollar a su expareja en octubre de 2019 en Dénia ratificaron ayer sus conclusiones en el juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia de Alicante y reiteraron que descartan que padezca una patología psiquiátrica crónica. Ambos sostienen que sabía lo que hacía cuando le cortó el cuello a Elena, de 44 años y con una hija de 11 años que presenció la agresión mortal.

Los forenses, en un debate con el abogado defensor del acusado, mantuvieron en reiteradas ocasiones que no hay elementos de juicio para decir que el procesado tuviera afectada su capacidad intelectiva y volitiva en el momento del crimen y reflejaron en su informe que daba la impresión de que Román Ch. «simulaba patologías psicóticas».

Según una médico forense que declaró ayer en el juicio, en una de las dos entrevistas mantenidas con el acusado cuando ya estaba en prisión, Román Ch. llegó a decirle que Elena no estaba muerta y que todo era «un montaje».

El acusado volvió ayer a repetirlo ante el jurado durante el turno de última palabra. Señaló que desde que ingresó en prisión hasta el juicio que se celebra esta semana, donde ayer pudo visionar las imágenes del cuerpo ensangrentado de Elena, su idea era que «todo era un montaje».

Aunque el acusado no recuerda las circunstancias del crimen y su defensa sostuvo ayer en su informe «no era dueño de sus actos» y sufrió un trastorno, los especialistas que elaboraron el informe de imputabilidad explicaron ante los miembros del jurado popular que del relato de los hechos ofrecido por Román no se desprende que tuviera una afectación en su capacidad de decidir y que el hecho de que no se acuerde no tiene una explicación desde el punto de vista psiquiátrico, de ahí que sugirieran que es posible que «esté simulando algunos síntomas».

Otra médico forense que examinó al acusado dos días después de su detención en Dénia apuntó ayer que detectó un posible «trastorno delirante de perjuicio» y, aunque su capacidad intelectiva parecía «intacta», recomendó un estudio psiquiatra más en profundidad para valorar si su capacidad volitiva estaba afectada.

En cuanto a una posible crisis asociativa del acusado, que alega la defensa tras un misil en la guerra en Afganistán cuando hacía la mili en 1983, los forenses del informe de imputabilidad dejaron claro que eso «no es una enfermedad» ni tiene relevancia en el caso que se enjuicia. También rechazaron el trastorno delirante que se barajó en un principio y apuntaron que, si fuera así, este tipo de ideas persisten y destacaron que el acusado no ha recibido tratamiento alguno en prisión para ello.

Tras los informes periciales, la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la Generalitat, expusieron al jurado popular sus conclusiones para destacar que ha quedado acreditado en la vista oral que fue un asesinato con alevosía en el que Elena no tuvo posibilidad alguna de defensa y que el acusado y la víctima mantuvieron una relación sentimental, pese a que él alegue que es homosexual. El fiscal indicó que fue un acto de «venganza» al ser incapaz de asumir la ruptura y que no se le puede aplicar ninguna eximente ni atenuante por su estado mental. «Sabía lo que hacía y aún así mató a Elena», afirmó el fiscal.

Por su parte, el abogado Juan Francisco Arques señaló que ni hubo alevosía ni agravante de género porque no fueron pareja, insistió en que su cliente sufrió un trastorno el día del crimen y cuestionó la veracidad de las denuncias previas de Elena por malos tratos.