Una exalcaldesa de Dénia juzgada por prevaricar niega que parara el derribo de la obra por la que fue denunciada

Una vecina de Dénia que presentó la querella que ha llevado a juicio a la exalcaldesa socialista Paqui Viciano, acusada de prevaricación por no demoler una construcción por una infracción urbanística, aseguró ayer en la vista oral celebrada en la Audiencia de Alicante que la primera edil le llamó para mantener una reunión y que le propuso que si retiraba la denuncia «le solucionaría el problema» en un Pleno que iba a celebrarse en una semana.

La testigo, que presentó la querella tras varias reclamaciones al Ayuntamiento para que ejecutaran la demolición de la obra ilegal, añadió que le dijo a la entonces alcaldesa que «si me lo daba por escrito y firmado retiraba la querella. No lo hizo y en vez de cumplir la sentencia de derribo le dio la cédula de habitabilidad».

Viciano, que además de alcaldesa tenía las competencias de Urbanismo, se enfrenta a una petición de la Fiscalía y la acusación particular de ocho años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación al no demoler una obra ilegal pese a existir un acuerdo de gobierno, que luego fue revocado, y una sentencia que así lo acordaba.

La exalcaldesa de Dénia afirmó ayer en la Audiencia que no realizó ninguna actuación para evitar el derribo parcial de una construcción y dijo que no recordaba haberse reunido con la denunciante. En cualquier caso, negó haberle pedido que retirase la querella y dejó claro que no cometió ninguna ilegalidad en el expediente objeto de la querella. «Nunca he actuado contra la ley, ni para perjudicar a nadie», señaló Viciano, quien insistió en su declaración que es «una persona muy estricta».

Decisión colegiada

La acusada explicó a preguntas del fiscal anticorrupción, Pablo Romero, que, aunque era la edil de Urbanismo, las competencias se delegaron en una gerencia que era «un órgano colegiado donde estaban todos los partidos y todos éramos los que decidíamos, las decisiones eran colegiadas y había máxima transparencia».

Un acuerdo de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Dénia decretaba en febrero de 2001 la demolición del exceso de construcción en una vivienda unifamiliar y el consejo de la Gerencia de Urbanismo dejó sin efecto dicha orden en noviembre de 2006. Sin embargo, el TSJ acabó declarando nulo este último acuerdo municipal y actualmente la obra es ilegal y el Consistorio tiene abierto un proceso para la demolición.

Viciano, que accedió a la Alcaldía en junio de 2003 y ahora se dedica a la docencia tras dejar la política, precisó que «si todos los informes dice que es legalizable entiendo que lo mejor es la forma menos lesiva para el ciudadano». La exalcaldesa admitió que pidió información sobre el expediente pero no recuerda el motivo, pero puntualizó que lo hacía en otros muchos casos.

Para la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular, Paqui Viciano cometió un delito de prevaricación por omisión al estar durante casi dos años sin impulsar la ejecución de la demolición de la construcción. Las acusaciones consideran que la exalcaldesa no se puede excusar en que las obras podían ser legalizadas. El abogado de la denunciante indicó al respecto que era «una artimaña para no ejecutar el derribo».

La defensa de Paqui Viciano pidió su absolución y recordó que delegó las competencias en la Gerencia de Urbanismo, por lo que no era la entonces alcaldesa quién decidía, sino «un órgano colegiado».