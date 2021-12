Los peritos constatan el descontrol en las basuras de Calp

Del descontrol que rodeaba el traslado de los residuos urbanos de Calp a la planta que le fue adjudicada a Ángel Fenoll no quedó duda este miércoles durante la sesión del juicio que por esta pieza desgajada del caso Brugal se está celebrando en Alicante. La jornada se consumió con declaraciones de peritos, uno de ellos citado a instancias la Fiscalía Anticorrupción y el resto por las defensas. Pero, con independencia de por quién se encontraban allí, todos a los que se preguntó por el control de las toneladas de residuos que se llevaban a la planta acabaron coincidiendo en algún momento de su testimonio en que faltaban tickets de los pesajes, en que no se había comprobado si la báscula estaba homologada e incluso, según llegó a afirmar uno de los citados por la defensa de empresario oriolano, no se le dio importancia a que se presentaran tickets que no eran de la adjudicataria ni se verificó si todas las basuras procedían de Calp, cuyo Ayuntamiento pagaba el servicio.

El tribunal de la sección Segunda formado por los magistrados Javier Guirau, Cristina Costa y José Luis de la Fuente intenta aclarar si se cometió un fraude de más de cuatro millones de euros a las arcas del Ayuntamiento de Calp a través de facturas infladas del pesaje de las basuras que entraban en la planta de Fenoll, irregularidades que habrían contado con el beneplácito de las autoridades municipales cambio de comisiones. Junto a Fenoll y a su hijo se sientan en el banquillo el exalcalde de Calp Javier Morató (PP); el exedil y exdiputado provincial por el mismo partido Juan Roselló; su mujer, Amparo Femenía; su cuñado Francisco Artacho, el también exedil Fernando Penella y el técnico Juan Cervantes. Se les imputa cohecho, malversación, prevaricación y blanqueo.