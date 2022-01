En 1962, el Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill comenzó a diseñar un plan maestro para un complejo turístico en Calp, frente al Peñón de Ifach. El programa en sí era similar al de otros complejos residenciales existentes en la costa mediterránea española pero partía del concepto de integración paisajística. Se les encargó el diseño y construcción por etapas de condominios, apartamentos, viviendas unifamiliares, un pequeño hotel, bar, restaurantes e instalaciones deportivas. Aquel proyecto convirtió a La Manzanera de Calp en un referente de urbanismo integrado en el paisaje.

Junto a los conocidos edificios La Muralla Roja, el Anfiteatro o Xanadú, Bofill ideó una instalación recreativa construida en los 70 junto al mar que albergaba un restaurante, una zona de piscinas y un pequeño embarcadero. Se trataba de un espacio singular ya que se ubica dentro del dominio público terrestre al que se llamó Club Social La Manzanera. Su posición expuesta a la acción marina y largos años de abandono lo han llevado a un estado de deterioro grave.

Desde hace años el Ayuntamiento de Calp intenta recuperar este emblemático lugar a través de diversos proyectos que ha ido modificando a solicitud de otras administraciones con el fin de obtener la autorización necesaria para acometer las obras de rehabilitación.

Así, hace unos meses el Ayuntamiento modificó el proyecto de ejecución de la pasarela litoral y las escolleras del Club Social La Manzanera para evitar cualquier impacto ambiental y aprobó que las obras se realicen en seco, sin intervención alguna en el mar.

El objetivo del Ayuntamiento es recuperar el área respetando su diseño y estructura original, sus característicos ventanales circulares y sus materiales iniciales. En cuanto al uso de estas instalaciones se ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica la concesión, para la ocupación de 1062 m² de dominio público marítimo-terrestre con destino a uso libre público cultural, científico y educativo.

Desde el Ayuntamiento apuntan que para el consistorio «la obtención de la concesión es primordial para poder llevar a cabo la licitación de las obras de rehabilitación antes de que su deterioro impida cualquier tipo de recuperación». El Club Social de La Manzanera es un lugar emblemático para los calpinos y calpinas y su recuperación permitiría preservar el legado del arquitecto Ricardo Bofill en el municipio.

«Bofill ha situado a Calp a nivel mundial en turismo y arquitectura»

Ana Sala, alcaldesa de Calp

¿Qué representa la figura de Ricardo Bofill para el municipio de Calp?

Creo que no hemos sido conscientes del legado que Ricardo Bofill nos ha dejado en Calp hasta que no han venido los turistas, las productoras de cine, marcas de moda de renombre o modelos a utilizar como escenario sus icónicos edificios como la Muralla Roja, el edificio Xanadu, el Anfiteatro, siendo todas ellas obras singulares. Y como no, el club social La Manzanera, que es objeto de muchas fotografías al estar en un enclave privilegiado e idílico.

Sin embargo aquellos que no conocieron el esplendor de todas estas obras no son capaces de ver lo que esa maravilla significó para los calpinos y turistas de la época. El arquitecto Bofill nos está posicionando a nivel mundial, no solo como destino turístico si no también arquitectónico, y estamos muy orgullosos de que pensara en Calp para sus inicios.

¿En qué fase se encuentra el proceso de rehabilitación del Club Social de La Manzanera?

El Ayuntamiento de Calp lleva desde el año 1997 solicitando la concesión de ese espacio para luego poder destinarlo a nivel municipal a fines culturales o educativos. En un primer momento se pensó como sede de la Universidad de Ciencias del Mar y después en una estación náutica. Sin embargo, la Conselleria de Medio Ambiente nos echó para atrás el proyecto porque hay una especie protegida en las rocas del mar, por lo que hemos tenido que reconducir el plan renunciando a las escolleras. Ahora estamos a la espera de que nos contesten a la nueva solicitud concesión para ejecutar las obras, a cuyo proyecto se tiene previsto destinar un millón de euros.

¿Cuál es el uso que se va a dar a este espacio una vez esté rehabilitado?

De manera inmediata, lo más importante es rehabilitar el edificio con los mismos materiales y respetando la estructura original de los años 70 tal cual la ideó Bofill. Después se le dará un uso y un mantenimiento para que no vaya otra vez al olvido.

¿Por qué el 2023 como el «Año Bofill»?

El próximo año se cumplen 50 años de la finalización de la Muralla Roja y vemos apropiado rendir un homenaje no solo al complejo arquitectónico si no a la figura de Bofill, y tras haber conocido la noticia de su fallecimiento con mayor motivo está justificado. Vamos a crear un comisionado especial para trabajar en la organización de todos los actos conmemorativos y en el próximo pleno de febrero lo llevaremos su aprobación y composición. En ese comisionado de febrero habrá miembros del ayuntamiento, técnicos, invitaremos a participar a profesionales de la UA, el Colegio de Arquitectos, e incluso miembros de la familia de Bofill. Va a ser un órgano amplio para que todo el mundo pueda participar. En definitiva, un reconocimiento al legado de Ricardo Bofill en Calp.